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Söke’de trafik kazası: 5 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 29.08.2024 23:52
  • Giriş: 29.08.2024 23:52
  • Güncelleme: 29.08.2024 23:52
Kaynak: İHA
Söke’de trafik kazası: 5 yaralı



Kaza Aydın-Söke karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O. B. idaresindeki 09 S 5251 plakalı kamyonet kavşak içerisine sola dönüş yaptığı esnada Söke istikametine sol şeritte seyreden E. T. idaresindeki 20 B 5390 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 20 B 5390 plakalı araç yolda ters döndü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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