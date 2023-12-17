Söke’de trafik kazası: Biri çocuk 7 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında biri çocuk 7 kişi yaralandı.





Kaza, Söke-Bağarası karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 09 RS 901 plakalı otomobil ile N.Y. yönetimindeki 09 S 6161 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlanarak devrilirken, kazada otomobil sürücüleri ile otomobillerde yolcu konumunda bulunan G.N.T, H.Y, T.Y, T.Y. ve Y.A.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobillerin içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.