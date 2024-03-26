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Söke’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Ajans Haberleri
  • 26.03.2024 17:45
  • Giriş: 26.03.2024 17:45
  • Güncelleme: 26.03.2024 17:45
Kaynak: İHA
Söke’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Aydın’ın Söke ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Söke Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında M.S., İ.Y., L.A. ve E.A. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 15,57 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S., İ.Y. ve L.A. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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