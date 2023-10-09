Söke’deki yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Söke ilçesindeki zirai ve makilik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki zirai ve makilik alanda henüz bilinmeyen bşr nedenle yangın çıktı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangında hızlı bir şekilde havadan ve karadan müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.

Yangında 4 dekar makilik ve zirai alan zarar görürken, alanda soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.