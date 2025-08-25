Sökelilerden AKP'ye geçen Belediye Başkanı'na istifa çağrısı

Sökeliler, CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’a tepki gösterdi. Söke Emek, Kültür ve Sanat Platformu tarafından yapılan açıklamada, Arıkan’ın geçen 16 ay boyunca demokratik, şeffaf, halkçı ve kamucu belediye anlayışından uzak bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, “Birçok kamusal alanın kiralanması, belediye taşınmazlarının satışları, kentin değerlerinin yok sayıldığı bir süreci yaşadık. Türkiye’nin birçok yerinde halkın ihtiyaçlarını karşılayan yeni projeler beklerken LİMA’ya ait Spor Kafenin ve Spor alanlarının özelleştirilmesine şahit olduk. Bu yetmezmiş kentimizin sanat ve kültürel faaliyetlerine hizmet eden Efes Kültür Merkezinin de kiralanması kararını duyduk. Hayırsız evlat misali kentin talan edilmesine tüm Söke halkının itiraz ediyor olması gerektiği inancındayız. Tüm bunlar yaşanırken 14 Ağustos 2025 günü kentimizin büyük şehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanı seçildiği partiden istifa ederek iktidar partisi saflarına katılmasına şahit olduk. Demokratik kitle örgütleri olarak her türlü kayyum atanmasıyla halk iradesinin gaspına karşı olduğumuz gibi, halkın iradesinin çalınmasına da karşıyız. Bu geçişi kabul edilebilir bulmuyoruz. Kendilerini istifaya davet ediyoruz” denildi.

Aydın ve Söke halkının bu irade hırsızlığının hesabını soracağı belirtilirken, “30 Mart yerel seçimleri öncesinde söylediğimiz gibi demokratik, halkçı, şeffaf belediyecilik anlayışı için mücadelemiz devam edecektir. Yaşanan değişim sonrası; kentimizin doğal ve kültürel değerlerinin korunması, kentimizin kaynaklarının ranta teslim edilmemesi, kadını, çocuğu, emekli ve emekçiyi koruyan sosyal projeler üretilmesi üzerine taleplerimiz devam ediyor. Belediye çalışanları üzerinde uygulanan ve uygulanması planlanan işten çıkartmalara ve mobbinglere karşı belediye çalışanı emekçilerin yanında duracağımızı, her türlü haksızlık karşısında geçmişte olduğu gibi bundan sonrada karşı duracağımızı kamuoyuna bildiririz” ifadelerine yer verildi.