Sokmalara karşı yılan heykelleri tasarlandı

Kültür Sanat Servisi

Yılanlar her yıl dünya çapında tahmini 5,4 milyon kişiyi ısırıyor. Bunların 81 bin ila 137 bini yaşamını yitirirken daha fazlası kalıcı sakatlık tehlikesi yaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün halk sağlığı sorunu olarak tanımladığı yılan sokmalarına ilişkin farkındalığı artırmayı amaçlayan yeni bir küresel kampanya hayata geçirildi.

Sanatçılar, İsviçre’nin Cenevre kentindeki Dünya Sağlık Toplantısı sırasında yılan sokmalarını engellemek için özel bir enstalasyon yaptı. Bu kapsamda düzenlenen açık hava sergisinde geri dönüştürülmüş ayakkabılardan yapılmış beş büyük ölçekli yılan heykeli, kağıttan yapılmış bir Russell engereği heykeli, kırsal toplulukları ve kara mambaları tasvir eden resimli posterler ile "Tehlike! Zehirli Yılanlar!" yazılı tabelalar yer aldı. Sanat eserlerine kalıcı bir alan aranıyor.