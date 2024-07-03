Sol Cephe adayları Uruguay’da önde

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Ekim’deki devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Uruguay’da halk başkanlık adaylarının belirlendiği ön seçim için sandığa gitti. Sağcı iktidara destek düşüyor. Katılımın yüzde 36’da kaldığı ön seçimde 2020'den bu yana ülkeyi yöneten sağcı Ulusal Parti’ye desteğin düştüğü, merkez sol Geniş Cephe koalisyonuna desteğin arttığı görüldü.

Sol Portal'ın haberine göre ülkedeki 2 milyon 700 bin seçmenden yaklaşık 980 bini ön seçimlerde oy kullanırken, en çok oy 438 binle solcu Geniş Cephe (Frente Amplio) koalisyonu adayları için kullanıldı.

Geniş Cephe koalisyonu başkan adaylığı için biri mevcut diğeri eski iki belediye başkanı yarıştı. Ülkenin ikinci büyük bölgesi Canelones’in eski belediye başkanı olan Yamandú Orsi Geniş Cephe için oy kullanan seçmenin yüzde 60 oyunu alarak aday olmaya hak kazandı. Geniş Cephe’nin diğer aday adayı, başkent Montevideo’nun Belediye Başkanı Carolina Cosse ise oyların yüzde 36,2’sini aldı. Cosse, Ekim ayındaki seçimlere başkan yardımcısı adayı olarak girecek.

İktidardaki Ulusal Parti’ye oy kullanan 335 bin seçmenin yaklaşık yüzde 78’i Álvaro Delgado’yu başkan adayı olarak seçti.

Merkez sağ Colorado Partisi için 103 bin kişi sandığa gitti ve Andrés Ojeda’yı başkan adayı seçti. Anketler ekim ayında yapılacak birinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde Geniş Cephe’nin oylarının ülkede artan eşitsizlik ve kamu güvenliği endişelerine karşı tepkilerin de bir sonucu olarak artacağına işaret ediyor.