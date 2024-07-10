Sol çözüm, Macron iktidar arayışında

Fransa’da sol ittifakın birinci olduğu erken seçimde hiçbir ittifakın çoğunluğu elde edememesi sonrası sol cephede koalisyon hükümeti görüşmeleri sürüyor. Macron, siyasi belirsizliği kullanarak iktidara tutunma çabasında.

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Fransa’da solun zaferiyle sonuçlanan seçim sonrası siyasi belirsizlik sürerken koalisyon müzakereleri başladı. Sol ittifakın başbakan adayını birkaç gün içinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunması beklenirken bazı isimler öne çıkıyor. Siyasi belirsizlikten yararlanan Macron cephesi, iktidara tutunmak için manevralarını sürdürüyor.

Erken seçimin ikinci turunun ardından hiçbir parti ya da ittifak, 577 koltuklu Ulusal Meclis’te gereken 289 salt çoğunluğu elde edemedi. Dört sol partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi 182 koltukla seçimin birincisi olurken Macron’un partisi Rönesans’ın iktidar ortaklarıyla oluşturduğu Cumhuriyet için Hep Birlikte ittifakı, 163 koltuğa sahip oldu.

İlk turu birinci bitiren aşırı sağcı Marine Le Pen’in Ulusal Birlik’i (RN) ise 143 koltukla yarışı üçüncü sırada tamamlarken parlamento üçe bölünmüş durumda. Hiçbir partinin salt çoğunluğa yaklaşamaması, koalisyon senaryolarını daha karışık bir hale getiriyor.

Öte yandan en çok vekil çıkaran sol ittifak Yeni Halk Cephesi’nin (NFP) liderleri, hükümetin kurulması görevinin kendilerine verilmesini isterken Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, ittifakın bu hafta bir başbakan adayı çıkaracağını söylemişti.

KOALİSYON MESAİSİ

Parlamentonun yeni üyeleri çalışmalarına başlarken, sol ittifakın üç büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Sosyalistler ve Yeşiller de hükümet koalisyonu ve başbakan adayını belirleme görüşmelerini pazar gecesinden bu yana sürdürüyor.

İttifak ortakları tarafından bile Gazze Savaşı’na yönelik tutumu gibi bazı sebeplerle “aşırıcı” olarak nitelendirilen LFI lideri Jean-Luc Melenchon, hükümet kurma görevinin NFP’ye verilmesi görüşünde. Öte yandan ittifak içindeki fikir ayrılıkları, hükümet kurma sürecini daha da zora sokabilir. Ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını belirten Melenchon, sol ittifak dışındaki partilerle işbirliğine kapıyı kapattı.

İŞBİRLİĞİNE YEŞİL IŞIK

NFP’nin merkeze yakın diğer ortakları ise Melenchon’un aksine diğer partilerle işbirliğine ılımlı bakıyor. Salı günü RTL’ye konuşan Komünist Parti lideri Fabien Roussel, Macron’un “NFP’nin yönetmesine izin vermesi gerektiğini” belirtse de “hükümete giden yolun oldukça dar ve kırılgan” olduğunu kaydetti. Melenchon’un başbakanlığına karşı çıkan Roussel, “diğerlerine ulaşmak zorunda kalacağız” diyerek hükümet kurma konusunda merkez partilerle işbirliğine yeşil ışık yaktı.

Sol cephedeki fikir ayrılıkları, Macron’un merkez ittifakına, iktidara tutunmak ve solu bölmek için de bir fırsat yaratmış durumda. Başbakan Gabriel Attal’ın istifasını kabul etmeyen Macron, mevcut siyasi belirsizlikten yararlanarak iktidarını korurken manevralar için kendisine zaman ve alan yaratmış durumda.

SOLA ‘BÖLÜNÜN’ TEKLİFİ

NFP’nin tek başına hükümet kurmak için salt çoğunluktan çok uzak olduğunu belirten merkez siyasetçiler, sol ittifakın Melenchon’dan ayrılarak dağılmasıyla “daha ılımlı unsurlarla daha geniş bir koalisyon ihtimaline” işaret ediyor. Macron’un Rönesans partili vekili ve Ulusal Meclis sözcüsü Yael Braun-Pivet, bu doğrultuda “merkez sol, ekolojist ve merkez sağdan” oluşacak bir koalisyon fikri sundu.

Ancak sol ittifak üyeleri buna karşı çıkarak merkez ittifakın bölünmesine yönelik tam tersi bir senaryo sundu. İttifak dışı koalisyonlara sıcak baksa da Sosyalist Parti’nin koalisyon görüşmelerindeki temsilcisi olan Nantes Belediye Başkanı Johanna Rolland, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada “Açıkçası sola yakın Macronistlerin bize katılmasını düşünüyorum. Buna açığız” ifadelerini kullandı.

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AŞIRI SAĞCI LE PEN’E SORUŞTURMA

Fransız aşırı sağcı Ulusal Birlik’in (RN) lideri Marine Le Pen hakkında, 2022'deki seçim kampanyasının "yasadışı finanse edildiği" gerekçesiyle adli soruşturma başlatıldı. BFMTV kanalının adli kaynaklara dayandırdığı habere göre Paris Savcılığı’nın soruşturma kararı, her seçim sırasında adayların faturalarla desteklenen kampanya hesaplarını inceleyerek limitler dahilinde kalıp kalmadıklarını kontrol eden komisyon tarafından Nisan 2024'te hazırlanan rapor üzerine alındı. Fransa'da 2022'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçimi ikinci turda Le Pen karşısında yüzde 58,55 oy oranıyla kazanmıştı.