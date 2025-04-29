Sol Feminist Hareket: 1 Mayıs'ta birlikte isyandayız

Sol Feminist Hareket, "Birlikte isyandayız" diyerek 1 Mayıs'ta alanlara çağırdı. Yapılan açıklamada bu senenin "mücadele yılı" olduğu vurgulandı.

Patriarkal kapitalizme karşı, emeğimizin sömürülmesine karşı, bedenimiz üzerinde tahakküm kurmak isteyenlere karşı #1Mayıs’ta alanlardayız!



Birlikte isyandayız!

Birlikte özgürüz!#hepbirlikte pic.twitter.com/NSSmymlmAW — Sol Feminist Hareket (@SolFeminist_) April 29, 2025

Açıklamanın tamamı şöyle:

AKP’nin “aile yılı” ilan ettiği 2025; kadınların 8 Mart’larda, kampüslerde, sokaklarda, işyerlerinde, meydanlarda barikatların en ön saflardaki direnişi ile “mücadele yılı” oldu. Memleketin dört bir yanında siyasal islamcı tek adam rejimine karşı isyanı hiç bitmeyen kadınların mücadelesinin sesi yankılandı.



Kadınlar evde, işte, sokakta çifte emek sömürüsü yaşıyor. Tek adam rejimi, aile yılı adı altında esnek çalışma modelleri sunarak, çeşitli teşvikler (!) yaratarak evlilik ve çocuk sayısını arttırmaya yönelik bir politika izliyor. Bu gerici politikalarla arzu edileni biliyoruz! Kadınlar istihdamdan daha da çekilsin ya da yarı zamanlı “aile ile uyumlaştırılmış çalışma hayatı”na mecbur bırakılsın isteniyor. Böylece kamusal hizmet olarak karşılanması gereken çocuk bakımını, yaşlı bakımını kadınların sırtına yüklemek istiyorlar.



Tek adam rejimi aile yılı ile muhafazakâr aile modelini tüm topluma dayatmaya çalışıyor. Evliliğin ödüllendirilip diğer yaşam tercihlerinin ötekileştirildiği, makbul kadınların “evli ve çocuk sahibi” olarak tanımlandığı bir yaşam tarzı dayatılıyor. Kadınları aile tanımına sıkıştırıp eve kapatmanın yollarını ararken bir yandan da bedenlerimiz üzerinde tahakküm kurmaya çalışıyorlar. ‘Normal doğum’ diyerek vajinal doğumu öcüleştiren iktidar kadınların ‘nasıl doğuracağına’ dair bile dayatmada bulunuyor. İktidar yoksulluğu, krizi görünmez kılmaya çalışırken yaşamlarımızı hedef alıyor. Yaratılmak istenen siyasal İslamcı karanlığa biat etmeyeceğiz.

Hayır, teslim olmayacağız. Patriarkal kapitalizme karşı, emeğimizin sömürülmesine karşı, bedenimiz üzerinde tahakküm kurmak isteyenlere karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız!