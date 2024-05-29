SOL Feminist Hareket: Ahmet Hasan isimli kişi bir an önce tutuklanmalıdır

SOL Feminist Hareket, İstanbul Kartal’da Ahmet Hasan T. adlı erkeğin saldırısı sonucu yoğun bakıma alınan öğretmen Buse Berfi Y. ile ilgili açıklama yaptı. “Faili koruma, kadınları koru” başlıklı açıklamada, failin serbestçe dolaştığına dikkat çekilerek, “Ailenin talebi olan uzaklaştırma kararı hemen hayata geçirilmeli, hukuki süreçler hızlandırılmalı ve Ahmet Hasan isimli kişi bir an önce tutuklanmalıdır. Buse yalnız değil, kız kardeşleri var” denildi.

SOL Feminist Hareket, İstanbul Kartal’da Ahmet Hasan T. adlı erkeğin saldırısında ağır yaralanan ve iki hafta yoğun bakımda kalan 32 yaşındaki öğretmen Buse Berfi Y.'nin yaşadıklarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması, İstanbul Maltepe’de Mimarlar Odası’nın binasında gerçekleştirildi. Önce Buse’nin annesi Zeynep Y. yaşadıkları süreci paylaştı. Sonrasında Seval Keleş, SOL Feminist Hareket adına hazırlanan açıklamayı okudu.

SOL Feminist Hareket, fail Ahmet Hasan T.’nin serbestçe dolaştığına dikkat çekerek, “Buse hala hastanede fail ise günlerdir sokaklarda. Buse, ailesi, sokaklardaki tüm kadınlar, herkes tehdit altında” dedi.

Devlet kurumları ve yetkililerinin süreçteki ihmallerine değinilen açıklamada, “Failin öncesinde de sabıkasının olmasına, ailenin şikayetçi olmasına, telefon görüşmeleri ve mesajlarının delil olarak sunulmasına, darp raporuna, tanık ifadesine, Buse’nin başından ve bedeninin çeşitli yerlerinden şiddete maruz bırakılmasına rağmen failin savcılık tarafından serbest bırakılması hem Buse ve ailesine karşı hem de tüm kadınlara karşı alınmış bir karardır” ifadelerine yer verildi.

Fail Ahmet Hasan T.’nin tutuklanması gerektiğini belirten ve Buse Berfi'nin yalnız olmadığını vurgulayan SOL Feminist Hareket’in açıklamasının tamamı şöyle:

Buse Berfi Y.

FAİLİ KORUMA, KADINLARI KORU!

Günlerdir Buse Berfi arkadaşımız hastanede. İki haftayı aşkın yaşam savaşı verdikten sonra nihayet yoğun bakımdan çıktı. Buse hayati risk taşıyan bir şekilde Ahmet Hasan isimli kişi tarafından darp edilmesine, kafatasında kırıklar bedeninde ciddi darp izleri bulunmasına rağmen fail serbest bırakıldı.

Buse hala hastanede fail ise günlerdir sokaklarda. Buse, ailesi, sokaklardaki tüm kadınlar, herkes tehdit altında.

Fail Ahmet Hasan’ın Buse’yi son darp ettiği günden iki gün öncesine ilişkin de tanık ifadesi ve telefon mesajları bulunmasına, failin hastaneye Buse’yi “düştü” diyerek getiren kişi olmasına, sonrasında Buse’nin evine gittiğine ilişkin kamera kayıtları ve onlarca delile rağmen bu kişinin tutuklanmaması, kadına yönelik şiddete dair cezasızlığın olağan hale getirilmesidir. Failin Buse’nin evine gittiği kamu görevlilerince bilinmesine rağmen hala eve olay inceleme ekipleri gelmemiştir. Son darptan önce Buse’nin darp edildiği tahmin edilen ve kamu görevlilerine bilgisi verilen sokağın kamera kayıtları incelenmemiştir.

Failin öncesinde de sabıkasının olmasına, ailenin şikayetçi olmasına, telefon görüşmeleri ve mesajlarının delil olarak sunulmasına, darp raporuna, tanık ifadesine, Buse’nin başından ve bedeninin çeşitli yerlerinden şiddete maruz bırakılmasına rağmen failin savcılık tarafından serbest bırakılması hem Buse ve ailesine karşı hem de tüm kadınlara karşı alınmış bir karardır.

Ahmet Hasan’ın serbest bırakılma gerekçesinde failin “düştü” beyanı esas alınmaktadır. Ahmet Hasan isimli kişinin telefon görüşmelerinin ve mesajlarının incelenmesine yönelik talep ise yasal şartların henüz oluşmadığı belirtilerek reddedilmiştir.

Yasal şartlar biz yaşamlarımızı kaybettiğimizde mi oluşacak? Darp raporu, tanık ifadesi ve onlarca delil geçerli olmuyor da failin beyanı nasıl geçerli sayılıyor? Kamera kayıtları, ev içi inceleme darp olayının gerçekleşmesinden bugüne günler geçmesine rağmen neden gerçekleşmiyor?

Tomografi raporu dosyada olan, on iki gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermiş, tedavisi hala süren Buse’nin öldüremeyen fail Ahmet Hasan’ı neden tutuklamıyorsunuz?

Erkek şiddeti ile mücadele etmemek kadınlar ve çocukların şiddet görmeye devam etmesi için mi?

Buse hayati riski atlatmasıyla birlikte kendisini darp eden kişinin Ahmet Hasan olduğunu söylemiş ve şikayetçi olduğunu belirtmiştir.

Var olan deliller geçerli sayılmamakta, atılması gereken adımlar ısrarla atılmamakta, Buse ve ailesi ve tüm kadınlar, tüm toplum can güvenliği riski ile baş başa bırakılmaktadır.

Ailenin talebi olan uzaklaştırma kararı hemen hayata geçirilmeli, hukuki süreçler hızlandırılmalı ve Ahmet Hasan isimli kişi bir an önce tutuklanmalıdır.

Buse yalnız değil, kız kardeşleri var. Buse için, yaşamlarımız, haklarımız için hukuki sürecin takipçisi olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

Yaşasın kadın dayanışması.

Yaşasın feminist mücadelemiz.

Hiçbir kadın yalnız yürümeyecek!