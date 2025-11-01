SOL Feminist Hareket: Gazetecilik suç değildir!

SOL Feminist Hareket, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine BirGün gazetesi editörü İlayda Kaya hakkında “Devlet ikisini de koruyamadı: Kadın öldürüldü, çocuğu ise kayıp” ve “Bir çocuğu koruyamadınız” başlıklı haberleri nedeniyle soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, ''Gazetecilik suç değildir! kadınların, çocukların kaçırılması, şiddete uğraması, öldürülmesi ve bu karanlığın iktidar politikalarıyla katlanarak artması suçtur!'' ifadeleri kullanıldı.

SOL Feminist Hareket'in sosyal medya hesabında paylaştığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

''Gazetecilik suç değildir! kadınların, çocukların kaçırılması, şiddete uğraması, öldürülmesi ve bu karanlığın iktidar politikalarıyla katlanarak artması suçtur! bu düzen kadın düşmanı, bu iktidar suç ortağıdır. yargılanması gereken gazeteciler, hakları ve yaşamları için sokaklarda olan kadınlar ve lgbti+'lar değil, faillerdir. sorgulanması gereken haberler değil, devletin politikalarıdır. sesimizi kısmaya, bizleri nefessiz bırakmaya çalışanlara karşı buradayız. susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!''

gazetecilik suç değildir!

kadınların, çocukların kaçırılması, şiddete uğraması, öldürülmesi ve bu karanlığın iktidar politikalarıyla katlanarak artması suçtur!

bu düzen kadın düşmanı, bu iktidar suç ortağıdır.

— Sol Feminist Hareket (@SolFeminist_) November 1, 2025

NE OLMUŞTU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine BirGün gazetesi editörü İlayda Kaya hakkında “Devlet ikisini de koruyamadı: Kadın öldürüldü, çocuğu ise kayıp” ve “Bir çocuğu koruyamadınız” başlıklı haberleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Kaya, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “Türk milletini, Türkiye cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vermişti.

Kaya ifadesinde, “Devletin gözetimi altında kaybolduğu söylenen, koruma altındaki bir çocuğun kaybolması konusu, haber değeri taşımaktadır. Böyle bir haberin yapılmasında kamu yararı vardır ve haber açıkça görünür gerçekliğe uygundur. Herhangi bir yanıltıcı bilgi sayılabilecek husus haber içeriğinde geçmemektedir. Sadece gazetecilik faaliyetinde bulundum” demişti.