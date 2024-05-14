SOL Feminist Hareket istismara karşı sokağa çıkıyor

SOL Feminist Hareket, İstanbul Sultanbeyli’deki çocuk istismarının ardından İstanbul, Ankara ve Samsun'da sokağa çıkıyor.

Haber Merkezi

SOL Feminist Hareket, İstanbul Sultanbeyli’deki çocuk istismarına ve yargı paketinin kadın haklarını hedef alan maddelerine karşı yarın üç kentte sokağa çıkıyor.

Yapılan açıklamada, “Yaşanan istismarlar, cinayetler ve son yargı paketiyle de haklarımıza ve yaşamlarımıza karşı yapılan saldırılara karşı sokaklara çıkıyoruz! Karanlığa karşı feminist isyanı haykıracağız. Haklarımızı yok sayanlara, istismarın önünü açanlara karşı buluşuyoruz” denilerek İstanbul, Ankara ve Samsun’daki eylemler için çağrı yapıldı.

Üç kentte düzenlenecek eylem ve basın açıklamalarının yerleri ise şöyle:

-İstanbul: Kadıköy Süreyya Operası önü saat 19.00’da

-Ankara: Sakarya Meydanı saat 19.00’da

-Samsun: Çiftlik Süleymaniye geçidi saat 18.00’da