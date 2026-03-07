SOL Feminist Hareket'ten Balıkesir'de "Feminist Gece Yürüyüşü" çağrısı
Balıkesir'de bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan Feminist Gece Yürüyüşü için SOL Feminist Hareket çağrı yaptı.
Feminist Gece Yürüyüşü bu yıl ilk kez Balıkesir’de de gerçekleştirilecek.
7 Mart Cumartesi 20:00’da Akçay’da Öge Otel önünde başlayacak yürüyüş için SOL Feminist Hareket birlikte mücadele çağrısı yaptı.
"MÜCADELEMİZİN DAYANAK NOKTASI"
SOL Feminist Hareket'ten yapılan çağrıda şunlar denildi:
“8 Mart, 1857’den bugüne kadınların eşitlik, özgürlük, görünmeyen emeğin sesini yükseltmenin, eşit işe eşit ücret mücadelesinin günüdür. 8 Mart, emperyalizme, kapitalist sömürüye ve patriyarkaya karşı laiklik, eşitlik, özgürlük mücadelemizin örgütlü direnişin adıdır ve bu tarihsel eşik feminist mücadelemizin de dayanak noktasıdır.
Yaşamlarımızı hedef alan, kadınlar ve LGBTİQ+’lar için memleketimizi yaşanmaz hale getirmeye çalışan karanlığa, tek adam rejimine karşı isyandayız.”