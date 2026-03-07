SOL Feminist Hareket'ten Balıkesir'de "Feminist Gece Yürüyüşü" çağrısı

Feminist Gece Yürüyüşü bu yıl ilk kez Balıkesir’de de gerçekleştirilecek.

7 Mart Cumartesi 20:00’da Akçay’da Öge Otel önünde başlayacak yürüyüş için SOL Feminist Hareket birlikte mücadele çağrısı yaptı.

"MÜCADELEMİZİN DAYANAK NOKTASI"

SOL Feminist Hareket'ten yapılan çağrıda şunlar denildi:

“8 Mart, 1857’den bugüne kadınların eşitlik, özgürlük, görünmeyen emeğin sesini yükseltmenin, eşit işe eşit ücret mücadelesinin günüdür. 8 Mart, emperyalizme, kapitalist sömürüye ve patriyarkaya karşı laiklik, eşitlik, özgürlük mücadelemizin örgütlü direnişin adıdır ve bu tarihsel eşik feminist mücadelemizin de dayanak noktasıdır.

Yaşamlarımızı hedef alan, kadınlar ve LGBTİQ+’lar için memleketimizi yaşanmaz hale getirmeye çalışan karanlığa, tek adam rejimine karşı isyandayız.”