SOL Feminist Hareket'ten miting çağrısı: "Karanlığa meydan okuyoruz"

SOL Feminist Hareket, “Laiklik, eşitlik ve yaşamlarımız için buradayız, bir aradayız’ sloganı ile 29 Eylül’de Bursa’da miting gerçekleştireceklerini açıkladı.

“Karanlığa meydan okuyoruz denilen açıklamada “Hayallerimizi, haklarımızı, geleceğimizi zapt etmek isteyenlere karşı, Eşit, özgür, laik, sömürüsüz bir dünya için MEYDAN OKUYORUZ! 29 Eylül’de Bursa’da Sol Feminist Hareket’in mitinginde buluşalım” denildi.