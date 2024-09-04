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SOL Feminist Hareket'ten miting çağrısı: "Karanlığa meydan okuyoruz"

SOL Feminist Hareket; "Eşit, özgür, laik, sömürüsüz bir dünya için meydan okuyoruz" açıklaması yaparak 29 Eylül’de Bursa’da miting düzenleyeceğini açıkladı.

Güncel
  • 04.09.2024 18:52
  • Giriş: 04.09.2024 18:52
  • Güncelleme: 04.09.2024 18:57
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Feminist Hareket'ten miting çağrısı: "Karanlığa meydan okuyoruz"

SOL Feminist Hareket, “Laiklik, eşitlik ve yaşamlarımız için buradayız, bir aradayız’ sloganı ile 29 Eylül’de Bursa’da miting gerçekleştireceklerini açıkladı.

“Karanlığa meydan okuyoruz denilen açıklamada “Hayallerimizi, haklarımızı, geleceğimizi zapt etmek isteyenlere karşı, Eşit, özgür, laik, sömürüsüz bir dünya için MEYDAN OKUYORUZ! 29 Eylül’de Bursa’da Sol Feminist Hareket’in mitinginde buluşalım” denildi.

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