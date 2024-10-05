Sol Feminist Hareket'ten Polonez işçilerine ziyaret

Sol Feminist Hareket, Polonez işçilerinin Çatalca'da bulunan direniş alanını ziyaret etti.

Kadınlar alana "Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın sınıf dayanışması" yazan pankartla giriş yaptı. Alanda, "Zafer direnen emekçinin olacak, poloneze sendika girecek" sloganları atıldı.

Polonez işçileri kadınları girişte karşılarken şu ifadeleri kullandı: "Sizi gördükçe güçlü hissediyoruz. Bizi yenemeyeceklerini biliyoruz. Biz kazanmasak da kazanacağız. Yaşasın kadın dayanışması."

Sol Feminist Hareket'ten kadınlar ise Polonez direnişinin tüm işçi sınıfına ve kadın mücadelesine güç verdiğini vurguladı.