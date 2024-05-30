Sol Feminist Hareket’ten çağrı: Faili koruma, kadınları koru

Ahmet Hasan T. adlı erkeğin saldırısında ağır yaralanan öğretmen Buse Berfi Yılmaz’ın tedavisi sürüyor. SOL Feminist Hareket, saldırganın bir an önce tutuklanması gerektiğini belirterek “Faili koruma, kadınları koru” dedi.

Işıl AYDIN

İstanbul Kartal’da Ahmet Hasan T. adlı erkeğin saldırısında ağır yaralanan ve iki hafta yoğun bakımda kalan 32 yaşındaki öğretmen Buse Berfi Yılmaz’ın failinin tutuklanmaması tepkiye yol açtı.

SOL Feminist Hareket, “Ailenin talebi olan uzaklaştırma kararı hemen hayata geçirilmeli, hukuki süreçler hızlandırılmalı ve Ahmet Hasan T. isimli kişi bir an önce tutuklanmalıdır. Buse yalnız değil, kız kardeşleri var” açıklamasını yaptı.

Buse Berfi Y.

KADININ ADI YOK

Maltepe’deki Mimarlar Odası’nda dün bir açıklama yapıldı. Anne Zeynep Yılmaz, failin tutuklanmamasına tepki göstererek ‘‘Suç duyurusunda bulunmamıza, gerekli tüm delilleri savcıya sunmamıza rağmen bir arpa boyu bile yol alamadık. Her zaman haberlerde ‘Türkiye’de adalet yok, kadının adı yok’ diyorlardı. Ben başıma gelince anladım gerçekten Türkiye’de kadının adı yok. Şahsın bir an önce tutuklu yargılanmasını ve gerekli cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. SOL Feminist Hareket adına açıklamayı okuyan Seval Keleş ise “Buse hastanede fail ise günlerdir sokaklarda. Buse, ailesi, sokaklardaki tüm kadınlar, herkes tehdit altında” dedi. Devlet kurumları ve yetkililerinin süreçteki ihmallerine dikkat çeken Keleş, şöyle devam etti: “Failin öncesinde de sabıkasının olmasına, ailenin şikâyetçi olmasına, telefon görüşmeleri ve mesajlarının delil olarak sunulmasına, darp raporuna, tanık ifadesine, Buse’nin başından ve bedeninin çeşitli yerlerinden şiddete maruz bırakılmasına rağmen failin savcılık tarafından serbest bırakılması hem Buse ve ailesine hem de tüm kadınlara karşı alınmış bir karardır. Buse, hayati risk taşıyan bir şekilde darbedilmesine, kafatasında kırıklar bedeninde ciddi darp izleri bulunmasına rağmen fail serbest bırakıldı. Buse, ailesi, sokaklardaki tüm kadınlar, herkes tehdit altında. Ahmet Hasan’ı neden tutuklamıyorsunuz?’’

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FATİH’TE KADIN CİNAYETİ

İstanbul Fatih’te Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu 29 yaşındaki Zahra Nojioua’nın boğazını keserek öldürdükten sonra kendisini karısıyla tanıştıran Cezayir uyruklu Zahir Benferchiche’yi bıçaklayarak öldürdü. Amasya’da ise H.B adlı kadın, ayrıldığı erkek R.K tarafından darbedildi. R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eskişehir’de evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin davada Yılmaz Sazak’a verilen beraat kararını istinaf mahkemesi onadı. Aile karara tepki gösterdi.