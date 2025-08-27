SOL Feminist Hareket’ten taciz iddialarına ilişkin açıklama

SOL Feminist Hareket, son zamanlarda ortaya çıkan cinsel istismar ve taciz iddialarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Sesimizi kısmaya çalışanlara karşı her alanda mücadele edeceğiz. Başımızı dik, öfkemizi diri, kızkardeşlerimizin elini sıkıca tutarak, erkek egemen düzeninizden de, faillerden de, onları aklayan, koruyan, kollayanlarınızdan da hesabını soracağız.' denildi.

Yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Bir süredir sosyal medyada başlayan ve devam eden ifşalarla pek ‘muteber’ olan erkeklerin kadınlar üzerinde gerek fiziksel gerek de psikolojik olarak nasıl hakimiyet kurmaya çalıştığını; tacizin, fiziksel şiddetin, cinsel saldırının nasıl normalleştirildiğini okuyoruz.

Kadınların sesinin kısılmaya, susturulmaya itibarsızlaştırılmaya çalışılması karşısında beyanda bulunan, beyanda bulunma gücünü henüz kendinde bulamayan bütün kızkardeşlerimizin yanındayız. Kadınlar bağıra bağıra, el ele, omuz omuza faillerin karşısına geçme gücünü kızkardeşliğimizden almaktadır.

Sesimizi kısmaya çalışanlara karşı her alanda mücadele edeceğiz. Başımızı dik, öfkemizi diri, kızkardeşlerimizin elini sıkıca tutarak, erkek egemen düzeninizden de, faillerden de, onları aklayan, koruyan, kollayanlarınızdan da hesabını soracağız.''