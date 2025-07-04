SOL Genç Eskişehir'de sokağa çıktı: Bu karanlığı dağıtacak, geleceği biz kuracağız

SOL-Genç Eskişehir’de cihatçıların Leman Dergisi’ne gerçekleştirdiği saldırıların ve şeriat çağrılarının ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada “AKP-MHP iktidarının ülkemizi adım adım sürüklediği siyasal İslamcı tek adam rejimine karşı bizler, SOL Genç olarak meydanlardayız. Bugün Türkiye, laikliğin adım adım tasfiye edildiği, cumhuriyetin ilerici kazanımlarının hedef alındığı, halkın yoksulluğa mahkûm edildiği bir karanlığa itilmek istenmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Leman dergisinde yayınlanan bir karikatürü bahane eden gerici ve şeriatçı gruplar, 1 Temmuz günü Leman dergisi binası önünde toplanarak kamuoyuna açık bir şekilde şiddet çağrısı yapmış, cihat sloganları atmış, ölüm tehditlerinde bulunmuştur. Bu grupları tanıyoruz. Onları 6-7 Eylül’de gayrimüslim yurttaşlara saldırırken, 6. Filo’ya secde ederken, Maraş’ta, Sivas’ta Alevi yurttaşlara yönelik katliamlarda gördük. Bugün de aynı zihniyetle, aynı karanlık ideolojiyle halkı tehdit etmeye devam ediyorlar. Bu çeteler; Tarikat ve cemaat yurtlarında çocukların istismara uğradığı, Ortaokul ve liselerde “seminer” adı altında siyasal İslamcı propagandanın yapıldığı, Üniversitelerde “Ailen Yılı” gibi başlıklarla düzenlenen sempozyumlarla gerici ideolojinin meşrulaştırıldığı bu düzende iktidarın açık destekçisi ve aparatı hâline gelmiştir. Ancak biz gençler, bu karanlığa karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeyi şeriat düzenine, biata, tek adam rejimine teslim etmeyeceğiz. Laikliğe, bilime, eşitliğe ve özgürlüğe dayalı bir Türkiye için sokaklarda, kampüslerde, meydanlarda mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler; İnsanca bir yaşamı, özgür üniversiteleri, eşit yurttaşlık hakkını, laik, demokratik bir Türkiye’yi savunuyoruz. Biliyoruz ki bu ülke gericiliğe değil, devrimci bir geleceğe sahiptir. Devrim gençler her yerde. Bu karanlığı dağıtacağız, geleceği biz kuracağız”