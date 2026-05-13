SOL Genç: İktidar yargısı bugün bir arkadaşımızı tutukladı

SOL Genç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ODTÜ'de bir takım sosyal medya hesaplarınca gerçekleştirilen provokasyonun ardından bir üyelerinin tutuklandığını duyurdu. Bugün gözaltına alınan 2 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı dörde yükseldi.

SOL Genç tarafından yapılan açıklama şöyle:

ODTÜ'de yaşanan provokasyonu bahane eden iktidar yargısı bugün bir arkadaşımızı tutukladı. Bayrağın arkasına geçip bu ülkeyi ABD emperyalizminin ileri karakolu haline getirenler arkadaşımızı suçlarken bayrak adı bile geçirmedi. ABD emperyalizmine ve onun yerli işbirlikçilerine karşı mücadele etmek suç değildir. Biz bu memleketi tarikatlara, gericilere faşistlere teslim etmeyecek kadar çok seviyoruz. Arkadaşımızı alacağız!

Bayrağın arkasına geçip bu ülkeyi ABD emperyalizminin ileri karakolu haline getirenler arkadaşımızı suçlarken bayrak adı bile geçirmedi. ABD emperyalizmine ve onun yerli işbirlikçilerine… — SOL Genç (@solgenc11) May 13, 2026

NE OLMUŞTU?

ODTÜ'deki Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleşen İlkay Akkaya konseri sırasında öğrenciler arasında arbede yaşanmıştı.

ODTÜ'deki Devrim Stadyumu'nda 6 Mayıs'ta İlkay Akkaya konseri düzenlenmiş, Akkaya'nın konseri sürerken, üst tribünlerdeki bir grubun yuhalamaya başladığı ve su şişesi fırlattığı belirtilmişti.

Ardından stadyumda konseri dinleyen öğrenciler ve tribünlerde bayrak açarak provokasyon yapmaya çalışan grup arasında kısa süreli arbede olmuştu.

Konuya ilişkin daha önce de 6 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi tutuklanırken 4 öğrenci ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bugün gözaltına alınan 2 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı dörde yükseldi.