SOL Genç'in sosyal medya hesabı bir yılda 4 kez engellendi!

SOL Genç'in Twitter (X) hesabı bir yılda dördüncü kez engellendi. SOL Genç'in sosyal medya hesabı mahkeme kararınca X tarafından 4'üncü kez engellendi.

Yeniden hesap açan SOL Genç engelleme kararı ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

SOL Genç'ten yapılan açıklama şöyle:

"Twitter hesabımız 4'üncü kez erişime engellendi. Baskılarla yılmayacağız. Laiklik, özgürlük, demokrasi, devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmeye devam edeceğiz!"

SOL Genç daha sonra yaptıkları paylaşımda ise 2 haftada yaşananları özetledi. SOL Genç tarafından yapılan paylaşım şöyle:

Son 2 haftada:

Sol Genç’in X hesabını yine hedef alınarak erişime engellendi.

Laikliği savunan 3 SOL Genç’li ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Hacettepe Üniversitesi’ndeki arkadaşlarımıza en az 3 sene uzaklaştırma cezası istendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin kapıları öğrencilere kapatıldı.

Marmara Üniversitesi’nde gericiler; arkadaşlarımızı çocuk evliliği meşrulaştıran "akademisyeni" protesto ettiği için hedef gösterdi, tehdit etti.

Gericiliğe karşı duran, laikliği savunan; demokratik, devrimci cumhuriyeti savunan biz devrimci gençleri yıldırmak istiyorlar. Sansürle, cezalarla, tehditlerle geri adım attırabileceklerini sanıyorlar. Sansürleriniz de tehditleriniz de bizi durduramayacak. Baskılarınıza rağmen mücadelemizi kampüslerde, sokaklarda, hayatın her alanında büyüterek sürdüreceğiz.

NE OLMUŞTU?

SOL Genç'in X sosyal medya hesabı, 19 Mart sonrasında mahkeme kararıyla erişime engellenmişti. Karara karşı "Baskılarla, yasaklarla gençliğin bir araya gelmesini engelleyebileceğini sananlara cevabımız net: O zaman biz de yeni bir yol buluruz!" açıklaması yapan SOL Genç, yeni bir X hesabı oluşturmuştu. Ardından 3 defa daha hesapları kapatılmıştı.