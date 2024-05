SOL Genç, İsrail Büyükelçiliği önüne yürüdü: "Soykırımcılar, Filistin'den defolun!"

SOL Genç’in İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstermek için Ankara’da bulunan İsrail Büyükelçiliği’nin önüne yürüdü.

SOL Genç, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını Ankara'da protesto etti.

İsrail Büyükelçiliği’ne yürüyen SOL Genç üyeleri, büyükelçiliğin önünde bir basın açıklaması yaptı.

"Soykırımcılar, Filistin'den defolun!" denilen basın açıklamasında “Biliyoruz ki; İsrail sorunu bir emperyalizm sorunudur. Bugün tüm dünyada savaş, katliam ve işgalleri tetikleyen bir güçle mücadele etmek, Filistin mücadelesini savunmaktan geçiyor” ifadelerini kullanıldı.

Açıklamada İsrail sorununun emperyalizm sorunu olduğunu dikkat çekilerek "AKP iktidarı, sadece sözde Filistin dostudur. Kendi çıkarları için emperyalizmin ve İsrail'in işbirlikçisi olmaktan çekinmeyen bu iktidar, Filistin’in gerçek dostu olamaz" denildi.

SOL Genç’in açıklamasının tamamı şekilde:

“Soykırımcı İsrail’in Filistin halkına yönelik yıllardır sürdürdüğü katliama bir yenisi daha eklendi. Yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin, İsrail işgal ordusunun saldırılarından kaçarak sığındığı Refah’ta çadırları bombalandı. Doğrudan Filistin halkını hedef alan bu katliam aralarında çocukların da bulunduğu en az 45 sivilin ölümüyle sonuçlandı.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yaşattığı katliam tüm dünyanın gözünü Gazze Şeridi'ne çevirdi. İsrail'in savaş makinesi, o günden bu yana abluka altına aldığı Gazze'de 36 binden fazla Filistinliyi katlederken, emperyalistlerin Siyonist işgale desteği ile çeşitli kuruluşların sessizliği her şeyi gözler önüne seriyor.

Filistinliler; işgal, ölüm ve kan değil, kendi kaderlerini kendileri tayin etmek istiyor. İsrail tarafından göz dikilen topraklarını geri almak istiyor. Hepsi bu.

"YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN BİRLEŞELİM"

76 yıldır her gün sürgün hayatı yaşayan, her saat bombaların patlama seslerine uyanan ve her dakika savaş suçlusu İsrail’in saldırılarına maruz kalan milyonlarca Filistinlinin yaşama mücadelesi sıradanlaşmamalı. Emperyalist güçlerin desteklediği Siyonist ordunun eliyle Filistin halkına açılan soykırımcı savaşın karşısına dikilmek için birleşelim. Soykırımcı savaşın baskısındaki Filistinlilerle dayanışmayı büyütmek için birleşelim. Okulları kapatan ve öğrencilerin ders almasını bile tehlikeli gören soykırımcı zihniyete karşı üniversitelerde ve liselerinde direnişin öznesi olmak için birleşelim. Filistinlileri sadece topraktan sürmeyen aynı zamanda evlerini yıkan siyonizme karşı birleşelim. Yaşamak ve yaşatmak için birleşelim.

➡️Soykırımcı İsrail, #Filistin'den Defol!



🇵🇸Milyonlarca Filistinlinin yaşadığı sürgün ve katliamlar sıradanlaşmamalı. İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı yaşamak ve yaşatmak için birleşelim!https://t.co/TbqkNjfUKh#RafahOnFire pic.twitter.com/7KjHNx25JF — SOL Genç (@solgencbilgi) May 29, 2024

"İSRAİL SORUNU EMPERYALİZM SORUNUDUR"

Eşlik et ve geleceği düşün marşının sözlerini fısıldayan Filistinlilerin sesine ses olacağız. Filistin için asla yalnız yürümeyeceğiz. 'Çünkü devrimimiz, adalet demektir, evlerimize geri dönebilmek demektir, ülkemizi geri almak demektir' diyen George Habaş ile yürüyeceğiz. Kılıç ile boyun arasındaki görüşmeyi reddeden ve direnişin pusulası Gassan Kanafani ile yürüyeceğiz. Filistinli kadınların cesaretini simgeleyen Leyla Halid ile yürüyeceğiz. Amerikan Emperyalizminin maşası Siyonist İsrail’in Türkiye Başkonsolosuna devrimcilerin selamını gönderen Mahir ile yürüyeceğiz. Filistin Halkıyla dayanışmaya giden Deniz olup yürüyeceğiz. Amerika’daki Columbia Üniversitesi’deki gençlerden Avrupa’nın tümüne yayılan Özgür Filistin sesi ile yürüyeceğiz.

Biliyoruz ki; İsrail sorunu bir emperyalizm sorunudur. Bugün tüm dünyada savaş, katliam ve işgalleri tetikleyen bir güçle mücadele etmek, Filistin mücadelesini savunmaktan geçiyor. Ve biliyoruz ki Filistin için timsah gözyaşı döken AKP iktidarı, sadece sözde Filistin dostudur. Kendi çıkarları için emperyalizmin ve İsrail'in işbirlikçisi olmaktan çekinmeyen bu iktidar, Filistin’in gerçek dostu olamaz.

Filistin ve bölgemizin gerçek kurtuluşu, emperyalizmi topraklarımızdan defetmektir. Bu ülkenin gençleri olarak: emperyalizme bağımlılığı pekiştiren anlaşmaların iptal edilmesi, NATO’dan çıkılması, ülkemizdeki tüm yabancı üs ve tesislerin kapatılması ve İsrail ile askeri-ekonomik tüm ikili anlaşmalar iptal edilmesine dek mücadelemizi sürdüreceğiz."