SOL Genç İzmir'den sürgünlere tepki: Öğretmenlere yapılan saldırı, sınıfsal ve siyasal

İzmir’de öğrenciler, öğretmenlerin hukuksuzca görevlerinden alınmasına karşı tepkilerini dile getirdi. SOL Genç İzmir üyeleri, ÖSYM Binası önünde “Öğretmenime Dokunma” sloganıyla gerçekleştirdikleri eylemde, eğitim sistemine ve son dönemde yaşanan öğretmen sürgünlerine dikkat çekti. Eylemde sık sık “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!”, “Öğrenci-öğretmen omuz omuza!” ve “Bu düzen değişecek, gençlik gelecek!” sloganları atıldı.

Basın açıklamasında, öğretmenlerin görevlerinden alınmasının sadece bireysel bir uygulama değil, sistemli bir baskı mekanizmasının parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada, “YKS’ye sayılı günler kala öğretmenler hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alındı. Bu karar, eğitim hakkımıza doğrudan bir saldırıdır. Bu zincirleri kabul etmiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Öğretmenlerini yalnız bırakmayacaklarını ve bu karanlığa teslim olmayacaklarını belirten gençler, “Bir okul, öğretmeniyle okuldur. Bir sınıf sadece dört duvar değil; birlikte büyüdüğümüz, düşündüğümüz yerdir” dedi.

DİRENENİZ, DEĞİŞTİRENİZ

Açıklamada, Türkiye’de nitelikli eğitimin sadece adı kaldığına vurgu yapılarak, eğitimdeki eşitsizlikler ve çocuk işçiliği konularına da değinildi. Niğde’de 14 yaşındaki Abdurrahman Özkul’un fabrikada çalışırken hayatını kaybetmesine dikkat çekilerek, MESEM ve benzeri projelerin çocukları sömürüye ittiği belirtildi ve “Bu bir kaza değil, cinayettir” denildi.

“Öğretmenlerimize yapılan saldırı, sınıfsal ve siyasal bir tercihtir” diyen SOL Genç, laik, bilimsel ve kamusal eğitim taleplerini yineledi.

Yalnızca öğretmenlerinin değil, kendi geleceklerinin de savunucusu olduklarının altını çizen öğrenciler, “Bu düzen bizden korkuyor çünkü biz konuşmaya başladıkça çarklar zorlanıyor, dönüşüm yukarıdan değil, aşağıdan; halktan, gençlikten, emekten yana olanların geleceği" denildi.