SOL Genç: Kızılay sattığı çadırların parasını AKP’lilere dağıtıyor!

BirGün\Ankara

BirGün, Kızılay’ın AKP Gençlik Kolu yöneticilerine para dağıttığını ortaya çıkardı. AKP’liler para aldığını kabul ederken SOL Genç, "Kızılay sattığı çadırların parasını AKP’lilere dağıtıyor!" başlıklı açıklamasıyla skandala tepki gösterdi.

SOL Genç’in açıklaması şöyle:

“AKP Gençlik Kolları üyelerine ve yöneticilerine Kızılay tarafından para aktarıldığı ortaya çıktı. Sözde kamu yararına hizmet ettiğini iddia edenler, kaynaklarını yandaşlarına ve AKP’nin emrine sunuyor. Haklarımıza göz dikmiş ve gençleri yoksulluğa sürükleyen bu örgütlü karanlığı ancak birleşerek değiştirebiliriz!”

AKP Gençlik Kolları üyelerine ve yöneticilerine Kızılay tarafından para aktarıldığı ortaya çıktı.



Sözde kamu yararına hizmet ettiğini iddia edenler, kaynaklarını yandaşlarına ve AKP’nin emrine sunuyor.



Haklarımıza göz dikmiş ve gençleri yoksulluğa sürükleyen bu örgütlü… https://t.co/qkw3vkPk4Y pic.twitter.com/EuJLkDRQsf — SOL Genç (@solgencbilgi) November 14, 2024

NE OLMUŞTU?

Deprem felaketinde çadır satması ile gündem olan, AKP’lilerin arka bahçesine dönüşen ve yolsuzluklarla anılan yardım kuruluşu Kızılay’ın yeni bir skandala imza attığı ortaya çıktı. Kızılay Antep Şehitkamil Şubesi, AKP Gençlik Kolları yöneticisi ve üyelerine nakdi yardım adı altında para verdi.

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, AKP İlçe Başkanlığı’ndan Kızılay Şehitkamil Şubesi’ne tamamına yakını gençlerden oluşan 67 kişilik “nakdi yardım” başlıklı bir liste gönderildi. Kısa süre sonra da Kızılay, listede bulunan isimlerin hesaplarına ortalama 2 bin 500 TL aktardı.

Listede yer alan ve BirGün'ün ulaştığı isimlerden tamamına yakını yardımı aldıklarını söyledi.