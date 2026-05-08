SOL Genç: Provokasyonlara karşı demokratik tam bağımsız Türkiye mücadelesinde birleşelim!

SOL Genç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son dönemde ODTÜ Devrim Stadı'nda düzenlenen Bahar Şenliği üzerinden türlü sosyal medya hesaplarından yürütülen karalama ve provokasyona karşı "tam bağımsız Türkiye mücadelesinde" birleşelim dedi. SOL Genç yaptığı paylaşımda "Gençlerin milli duygularını iktidarın siyasi ajandası için suistimal eden grup; Türk bayrağını kendi kirli siyasetlerine kılıf yapıyor" ifadelerine yer verdi.

"ODTÜ'de yaratılan provokasyon ve saldırı “ABD'yi bölgemizden tek adamı ülkemizden göndereceğiz!” diyenlere dönük bir saldırıya dönüşmüştür. Yaşanan provokasyon, medya ve iktidar aparatları eliyle öğrencilerin yıllardır biriktirdiği emekle örgütlenen ODTÜ'nün en önemli kültürü Bahar Şenliği'ne yönelik saldırıya dönüşmüştür" diyen SOL Genç'in açıklamasının tamamı şöyle:

Vietnam Kasabı Komer’in arabasını ateşe veren 68 ruhu şenliğin ilk gününde “Denizlerin yolunda yürüyoruz!” diyen gençlerin binlerle gerçekleştirdiği yürüyüştedir.

Bahar Şenliği,ODTÜ'nün isyanını, mücadeleci ruhunu ve birlikteliğini simgeleyen güçlü bir gelenektir. Devrim Yürüyüşü de hep bir ağızdan geleceksizliğe, gericiliğe, emperyalizme ve AKP'ye karşı sesimizi yükselttiğimiz; panayır alanlarıyla ve konserleriyle hep birlikte eğlendiğimiz ve hayatı paylaştığımız bir gelenektir.

68'den bu yana, memleketin her karış toprağının satılmasına ve ABD'ye bağımlı kılınmasına karşı verilen mücadele iş birlikçi gerici iktidarlara karşı özgürlüğü ve bağımsızlığı haykıran mücadeledir. Şenlik ve Devrim Yürüyüşü geleneği tam da bu mücadelenin ve etrafındaki birlikteliğin temsilidir. ODTÜ'deki bir arada yaşam pratiğinin; özgür, laik ve eşitlikçi düşünce ortamının geleneğidir.

ODTÜ TARİHİ ÜLKEMİZİN BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN TARİHİDİR!

ODTÜ'de Yaratılan provokasyon ve saldırı “ABD'yi bölgemizden tek adamı ülkemizden göndereceğiz!” diyenlere dönük bir saldırıya dönüşmüştür. Yaşanan provokasyon, medya ve iktidar aparatları eliyle öğrencilerin yıllardır biriktirdiği emekle örgütlenen ODTÜ'nün en önemli kültürü Bahar Şenliği'ne yönelik saldırıya dönüşmüştür. ODTÜ'de bayrağa yönelik bir saldırı olmamıştır, devrimcilerin Türk bayrağına saldırdığı bir yalandan ibarettir. Devrim Yürüyüşü boyunca ve provokasyon sonrasında birçok kişi tarafından taşınan Türk bayrakları da bunun kanıtıdır.

Türk bayrağı, AKP uzantısı bir avuç provakatör tarafından kendi kirli emellerini gizlemek için bir araç olarak kullanılmıştır. Amaçları; ABD emperyalizmine ve NATO'ya karşı bağımsızlık mücadelesinde, ülkemizin AKP karanlığından kurtulma iradesinde birleşen gençliğin ortak mücadelesini parçalamaktır. İktidardan aldıkları bu görevle donatılmış bir avuç provokatör tarih boyunca ABD ve NATO'dan görev üstlenmiş, bugün de Saray hizmetine sokulmuştur. Bu operasyon iktidarın muhalefeti bölme-parçalama girişiminin bir sonucudur. Amaç, AKP karşısında muhalefet cephesinin güçsüz düşürmektir. Buna karşı farklılıklarımızla bir arada ve dayanışma içinde mücadele etmeye ve AKP uzantılarının provokasyonlarını boşa çıkarmak için var gücümüzle birleşmeye devam edeceğiz.

Bu geleneği bozmaya and içmiş saray rejimi, tüm üniversitelerde olduğu gibi ODTÜ’de de biz öğrencilerin dayanışmasını ve mücadelesini sindirmeye çalışıyor. Bunu hem okulumuzu bir kavga ortamına çevirip kampüsün ve şenliğin güvenli ortamını bozarak hem de iktidarı boyunca yaptığı gibi gençliğe taleplerini unutturarak yapmak istiyor.

Gençlerin milli duygularını iktidarın siyasi ajandası için suistimal eden grup; Türk bayrağını kendi kirli siyasetlerine kılıf yapıyor. Bir grup tarafından sahnenin yuhalanması gibi sürekli tahrik ve provakasyon sonucunda yaşanan olay, aynı zamanda ODTÜ'nün Devrim Yürüyüşü'ne ve şenliğe karşı yapılmış bir müdahaledir. Üstelik bu olay sanata ve sanatçıya saygısızlıktır. İktidar, birlik ve beraberliğin; tek adama karşı mücadelenin yerine bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ!

Biz bunların toplumsal muhalefeti parçalama amacıyla yapıldığını biliyoruz. Sarayın polisinin öğrencileri sert bir muameleyle ve ev baskınlarıyla gözaltına almasının öncesinde bu provokatif grupların sosyal medyadan “Bu gece gözaltı haberlerini bekleyin” diyerek önceden sinyalini vermesi, tüm bunların muhalefeti bölme amacı güden iktidar eliyle körüklendiğini gözler önüne sermektedir.

AKP-MHP rejimine karşı tüm hak arama ve yaşam mücadelelerinde olduğu gibi provokasyonlara ve baskılara rağmen birliğimizi koruyalım, demokratik ve tam bağımsız Türkiye için birleşmeye olan çağrıyı hep beraber yükseltelim! ABD'nin ve güdümündeki tek adam rejiminin değerlerimizi kötüye kullanarak bize bu mücadeleyi ve taleplerimizi unutturmaya çalışmasına izin vermemek hepimizin sorumluluğudur. Şimdi de 19 Mart’ta gösterdiğimiz dayanışmayla ülkemizin ABD güdümünde sürüklendiği karanlığa hep beraber dur demek için; gençliğin demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinde birleşelim!