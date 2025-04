SOL Genç'ten 1 Mayıs çağrısı: "AKP’ye karşı en gür şekilde sesimizi yükselteceğiz"

SOL Genç, 1 Mayıs'ın emekçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olduğu vurgulayarak birleşik, kitlesel ve coşkulu bir duruş sergilemek adına bir çağrı yaptı.

"1 Mayıs'ın tartışılması gereken asıl noktası hangi meydanda olunacağı değil, nasıl ve hangi güçle bir arada duracağımızdır" denilen açıklamada şu ifadeler yer verildi.

"19 Mart'tan bugüne Türkiye'de başlayan süreç, yalnızca bir partinin veya kişinin değil, bütün ülkenin eşitlik, demokrasi ve özgürlük taleplerinin dile getirildiği milyonlarca insanın katıldığı bir direnişe dönüştü. Siyasal İslamcı rejim tarafından yürütülen operasyonlarla hedeflenen muhalefetsiz bir Türkiye hayali halkın birleşik devrimci mücadelesiyle bir ölçüde engellendi. Milyonlara yayılan direnişin en önde giden kesimi de öğrenciler oldu. Beyazıt’ta barikatı yıkıp direniş fitilini ateşleyen öğrenciler günlerce hayatı durdurdu, üniversitelerde akademik boykot örgütledi ve tüm Türkiye'de saray rejimine teslim olmayacağını gösterdi."

"KAZANMAK İÇİN DİRENİYORUZ"

Peki biz öğrenciler neden bir ayı aşkın süredir sokaktayız? Saray rejiminin baskıcı politikalarına, üniversiteleri esir alan kayyumlara karşı demokratik ve özgür bir Türkiye, eşit, laik ve bilimsel eğitimin hâkim olduğu özerk-demokratik üniversite talebiyle sokaklardayız. Bizlerin omuzlarına yüklenen işsizlik, güvencesizlik ve geleceksizliğe karşı kendi geleceğimizi kazanmak için mücadele ediyoruz. Barınmanın, beslenmenin ve eğitimin lütuf değil, temel bir hak olduğu bilinciyle, bu hakları savunmak ve kazanmak için direniyoruz. Özetle 23 yıldır siyasal İslamcı, piyasacı faşist rejimin bizden çaldığı haklarımız ve daha fazlası için bir aradayız.

SOL Genç, bu en geniş talepler etrafında bir araya gelen öğrenci hareketinin bütünlüğünü esas mesele olarak kabul etmiş, olduğu her yerde gençliğin birleşik devrimci eylemini büyütmeye çalışmıştır. Hareketin büyümesinden çok kitleden pay koparmaya çalışan, “Gençliği parti ile buluşturmak” şiarını her şeyden önemli gören dar grupçuluğa karşı da kitleyi bölerek "en devrimci benim"i göstermeye çalışan siyaset tarzına karşı da her alanda en geniş kitleyi hedefleyen bir siyaset tarzı benimsemiştir. Yarım yüz yılı aşan devrimci geleneğimizin de bize bıraktığı en temel öğretilerden biri bu olmuştur.

Şimdi de gençliğin bu birleşik devrimci eylemini daha da büyütmek, süreklileştirmek bizim için en önemli görevdir. Bölünmüş ve parçalı mücadeleler yerine, ortak talepler etrafında birleşen, en geniş kitleyi kapsayan bu hareketi oluşturmak bir mecburiyet olarak önümüzde duruyor. AKP-MHP rejiminin operasyonlarını geri püskürten güç nasıl halkın birleşik mücadelesi olduysa üniversitelerimizi ve ülkemizi özgürleştirecek olan güç ancak böyle bir birliktelikten geçmektedir.

"BİRLEŞİK MÜCADELEYİ YÜKSELTME GÜNÜDÜR"

Önümüzdeki her kritik etaba olduğu gibi 1 Mayıs’a da bu doğrultuda bakmak gerekir. 1 Mayıs, tarih boyunca ezilenlerin, sömürülenlerin ve hakları gasbedilenlerin ortak mücadele günü olarak simgeleşmiştir. Bugün de aynı tarihsel önemle karşımızda duruyor. Siyasetimiz her zaman 1 Mayıs tartışmalarında kitleselliği ve birlikteliği birincil mesele olarak görmüş, alanda kitleyi yalnız bırakanlara karşı da barikatı zorlamış, birlikteliği bozmaya çalışanlara karşı da eleştirisini her yerde söylemiştir. Bu yüzden 1 Mayıs'ın tartışılması gereken asıl noktası hangi meydanda olunacağı değil, nasıl ve hangi güçle bir arada duracağımızdır. Bugün, Saray rejimine karşı mücadelemizin büyütülmesi için en geniş kesimlerle, işçisi, öğrencisi, kadını, köylüsüyle bir arada durarak birleşik mücadeleyi yükseltme günüdür. Çünkü biliyoruz ki ancak birleşik, kitlesel ve coşkulu bir duruş, AKP’ye karşı en gür şekilde sesimizi yükseltecek, bizi hedeflediğimiz demokratik, eşit ve özgür Türkiye'ye ulaştırmakta bir araç olacaktır.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın birleşik mücadelemiz!"