SOL Genç'ten İstanbul Üniversitesi'nde eylem: "Kayyum, Filistin halkının onurlu mücadelesini propaganda malzemesi yapamaz"

İstanbul Üniversitesi Gençlik Festivali kapsamında 'Filistin' başlıklı birçok etkinlik yapılmasına tepki gösteren SOL Genç üyeleri "Kayyum Filistin halkının onurlu mücadelesini propaganda malzemesi yapamaz" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Üniversitesi'nde SOL Genç tarafından yapılan eylemde şu ifadelere yer verildi:

"Katil İsrail'e kucak açan, ABD ile işbirliği yapan AKP ve onun atadığı kayyum Filistin halkının onurlu mücadelesini propaganda malzemesi yapamaz. Emperyalistlerin taşeronluğunu yapanlar Filistin'i gündemine alıp haklı mücadelerini kirletemez. Biz İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak Deniz'lerin yolunda Filistin'in yanında olduğumuzu haykırmaya devam edeceğiz. Yaşasın özgür Filistin."