SOL Genç'ten madencilere ziyaret

SOL Genç, Kurtuluş Parkı'nda açlık grevlerini sürdüren Doruk Maden işçilerine destek ziyareti gerçekleştirdi.

SOL Genç, Bağımsız Maden-İş öncülüğünde Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerine destek ziyareti gerçekleştirdi.

"Devrimci gençler, işçilerle beraber" diyen SOL Genç üyeleri, yaptıkları açıklamada "İşçilerin aylardır ücretleri ödenmediği için, hakları gasp edildiği için Kurtuluş Parkı'nda başlatmış oldukları nöbete, dayanışmayı büyütmeye geldik. Bizler onların sesi olmaya devam edeceğiz. Haklarını alana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu düzenin tam karşısında, işçilerin yanındayız" dedi.