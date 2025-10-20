SOL Genç’in iki hesabına da erişim engeli: "Yasaklarınız, baskılarınız bizi sadece güçlendirir"
SOL Genç’in X hesabına ikinci defa erişim engeli getirildi. SOL Genç’ten yapılan açıklamada “Baskılarınız da yasaklarınız da gençliğin mücadelesini engelleyemez” denildi. X hesabının ardından, SOL Genç'in Instagram hesabına da erişim engeli getirildi.
SOL Genç'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli gelmeye devam ediyor. SOL Genç’in X sosyal medya hesabına bir kez daha erişim engeli getirildi.
SOL Genç, erişim engeli haberini sosyal medya platformu X’teki yedek hesabı üzerinden “Twitter hesabımız Türkiye'de erişime engellendi! Yeni hesabımızla birlikteyiz. Baskılarınız da yasaklarınız da gençliğin mücadelesini engelleyemez. Saray susacak, gençik konuşacak!” diyerek duyurdu.
SOL Genç’ten yapılan açıklama şöyle:
“Kampüslerden sokaklara; Akhisar'dan Kemalpaşa'ya omuz omuza büyüttüğümüz mücadeleden korkan iktidar ve aparatları, gençliğin mücadelesine her türlü alandan saldırıyor! Yasaklarınız, baskılarınız bizi sadece güçlendirir. Mücadelemizi sokakta büyüteceğiz!”
Twitter hesabımız Türkiye'de erişime engellendi!— SOL Genç (@solgencyedek) October 20, 2025
SOL Genç’in X sosyal medya hesabına 19 Mart sonrasında da erişim engeli getirilmişti.
INSTAGRAM HESABINA ERİŞİM DE ENGELLENDİ
SOL Genç, X sosyal medya platformu hesabının engellendiğini duyurduktan sonra, Instagram hesabına da erişim engeli getirildiğini Instagram'daki yedek hesabından açıkladı.