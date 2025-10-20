SOL Genç’in iki hesabına da erişim engeli: "Yasaklarınız, baskılarınız bizi sadece güçlendirir"

SOL Genç’in X hesabına ikinci defa erişim engeli getirildi. SOL Genç’ten yapılan açıklamada “Baskılarınız da yasaklarınız da gençliğin mücadelesini engelleyemez” denildi. X hesabının ardından, SOL Genç'in Instagram hesabına da erişim engeli getirildi.

Güncel 20.10.2025 14:27 Giriş: 20.10.2025 14:27

Güncelleme: 20.10.2025 16:34 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+