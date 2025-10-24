Giriş / Abone Ol
SOL Genç'in mahkeme kararıyla erişime engellenen X sosyal medya platformu hesabı, tekrar açıldıktan sonra bu kez X tarafından askıya alındı. SOL Genç, yeni açtıkları hesaptan "Baskılara rağmen buradayız!" diyerek dayanışma ve mücadele çağrısı yaptı.

Güncel
  • 24.10.2025 16:30
  • Giriş: 24.10.2025 16:30
  • Güncelleme: 24.10.2025 16:53
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Genç’in sosyal medya hesabı, bu kez X tarafından askıya alındı: "AKP'li Elon"

20 Ekim'de X sosyal medya hesabı mahkeme kararıyla erişime engellenen SOL Genç, kapatma kararından sonra açtıkları yeni hesabın X sosyal medya platformu tarafından askıya alındığını duyurdu.

Yeniden hesap açarak yayınladıkları görselle "Baskılara rağmen buradayız!" diyen SOL Genç, kamuoyunu dayanışmaya çağırdı.

SOL Genç'in yeni hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

İKİ KEZ ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

SOL Genç'in X sosyal medya hesabı, 19 Mart sonrasında mahkeme kararıyla erişime engellenmişti. Karara karşı "Baskılarla, yasaklarla gençliğin bir araya gelmesini engelleyebileceğini sananlara cevabımız net: O zaman biz de yeni bir yol buluruz!" açıklaması yapan SOL Genç, yeni bir X hesabı oluşturmuştu.

SOL Genç'in 19 Mart sonrası açılan X hesabına ise 20 Ekim'de yine mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti. X hesaplarına gelen erişim engeli ardından Instagram hesaplarının da kapatıldığını duyuran SOL Genç, "Yasaklarınız, baskılarınız bizi sadece güçlendirir" açıklamasıyla yeni hesaplar açmıştı.

