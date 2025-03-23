SOL Genç’in X hesabına erişim engeli

SOL Genç’in X hesabına erişim engeli getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından iktidara yönelik tepkiler büyüyor.

Alanlarda polis şiddetiyle kendisini gösteren iktidar, diğer yandan sosyal medya sansürü ile devrede.

Son olarak SOL Genç’in X hesabına erişim engeli getirildi.

"BOYKOTU ÖRGÜTLÜYORUZ"

Erişim engeli haberi SOL Genç’in sosyal medya platformu X’teki yedek hesabı üzerinden duyuruldu.

SOL Genç’ten yapılan açıklamada “55 bin takipçili hesabımıza erişim engeli getirildi. Baskılarla, yasaklarla gençliğin bir araya gelmesini engelleyebileceğini sananlara cevabımız net: O zaman biz de yeni bir yol buluruz! Bugün yine sokaktayız, üniversitelerde forumlardayız, boykotu örgütlüyoruz” ifadeleri kullanıldı.