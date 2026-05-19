SOL Genç’ten 19 Mayıs açıklaması: "Saray rejimi bizlere kutlanacak bir gençlik bırakmadı!"

SOL Genç, 19 Mayıs’ın 107’nci yıldönümünde yaptığı açıklamada AKP iktidarının gençliğe özgür ve insanca bir gelecek sunmadığını vurguladı. Açıklamada, 19 Mayıs’ın “gençliğin bağımsızlık, mücadele ve gelecek umuduyla ayağa kalktığı gün” olduğu belirtilirken, bugünün gençlerinin yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik ve gericilik kıskacında yaşamaya zorlandığı ifade edildi.

Üniversite eğitiminin milyonlarca genç için “kurtuluş” olmaktan çıktığı belirtilen açıklamada, barınma krizinin derinleştiği, öğrencilerin yüksek kiralara ya da cemaat-tarikat yurtlarına mahkûm edildiği kaydedildi. Eğitim sisteminin de her yıl değişen sınavlar, gerici müfredat ve bilimden uzak uygulamalarla gençlerin geleceğini hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada ekonomik krizin gençleri çalışırken okumaya zorladığı belirtilerek, “Memleketin en iyi üniversitelerinde öğrenim gören gençler geçinemedikleri için kafelerde garson, depolarda taşıyıcı, marketlerde kasiyer, motor üstünde kurye olarak çalışmak zorunda bırakılıyor” denildi. SOL Genç, gençliğin karşı karşıya olduğu tablonun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasal bir kuşatma olduğunu belirtti.

SOL Genç’in açıklamasının tamamı şöyle:

"Saray Rejimi Bizlere Kutlanacak Bir Gençlik Bırakmadı!

19 Mayıs; gençliğin bağımsızlık, mücadele ve gelecek umuduyla ayağa kalktığı bir gündür. Saltanat sevicilerinin heveslerinin boşa çıkarıldığı bir tarihin başlangıcıdır.

Bugün, Saray Rejiminin 20 yılı aşkın bir süredir yönettiği ülkede büyümeye mahkum edilen gençlik için ne özgür bir gelecekten ne de insanca yaşamdan söz etmek mümkündür. AKP iktidarının yıllardır sürdürdüğü sermaye yanlısı ve gerici politikaları, gençliği yoksulluğa, güvencesizliğe ve geleceksizliğe mahkûm etti.

Bugün milyonlarca genç için üniversite kazanmak bir kurtuluş değil; borç, işsizlik ve sömürü düzenine giriş anlamına geliyor. Barınma krizi her geçen gün büyürken öğrenciler fahiş kiralara veya cemaat-tarikat yurtlarına mecbur bırakılıyor. Kamusal barınma hakkını ortadan kaldıran iktidar, gençleri ya piyasaya ya da gerici yapıların insafına terk ediyor.

Eğitim sistemi ise bilinçli şekilde gericileştiriliyor. Her yıl değişen sınav sistemleri, gerici müfredatlar ve bilimden uzak uygulamalar biz gençlerin geleceğini çalıyor. Okullar; sorgulayan, düşünen, üreten gençler yetiştirmek yerine itaat eden, kindar ve dindar nesiller yaratmanın aracı haline getiriliyor. Tarikat ve cemaatlerin okullarda, yurtlarda ve eğitim kurumlarında giderek daha fazla yer edinmesi ise laik eğitimin tasfiyesinin en açık göstergesidir.

Ekonomik kriz en ağır biçimde bizleri vuruyor. KYK burs ve kredileri temel ihtiyaçları karşılamaya dahi yetmezken, gençler eğitim hayatlarını sürdürebilmek için çalışmak zorunda bırakılıyor. Memlektin en iyi üniversitelerinde öğrenim gören gençler, geçinemedikleri için kafelerde garson, depolarda taşıyıcı, marketlerde kasiyer, motor üstünde kurye olarak çalışmak zorunda bırakılıyor.

Okurken çalışmak zorunda bırakılan gençler hem ucuz işgücü olarak sömürülüyor hem de eğitimden koparılıyor. Patronlar için “esnek çalışma” olarak sunulan bu düzen, gençlik için güvencesiz yaşam anlamına geliyor. Binlerce genç, okurken çalışmak zorunda bırakıldığı yetmiyormuş gibi güvencesiz işlerde sermayenin eli kanlı düzeni tarafından katlediliyor.

MESEM uygulaması ise çocuk ve genç emeğinin sömürülmesinin kurumsallaştırılmış halidir. Gençler, denetimsizlik nedeniyle her yıl yüzlerce genç iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken iktidar sermayenin çıkarlarını korumaya devam ediyor.

Bugün gençliğin karşısındaki tablo yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda siyasal bir kuşatmadır. Baskılar, yasaklar, gözaltılar ve geleceksizlik dayatması özellikle gençliğin yaşam mücadelesini hedef almaktadır. Ancak, 68’de, 78’de, Gezi’de ve 19 Mart sürecinde görüldüğü gibi gençlik bu karanlığa asla teslim olmamıştır, olmayacaktır. Üniversitelerde, sokaklarda ve meydanlarda yükselen isyan; bu gerici düzene mahkûm olmadığımızın en net göstergesidir.

19 Mayıs’ın mirası; demokrasi,bağımsızlık ve özgürlük için mücadele eden gençliğin mirasıdır. Meşruiyetini ABD icazetinde arayan Saray rejimine karşı memlekin her alanında mücadelemizi büyüteceğiz. 6. Filo’yu Dolmabahçe’de denize nasıl döktüysek, 7-8 Temmuz’da da NATO terör örgütünü Ankara’da aynı şekilde karşılayacağız.

Bugün Saray rejimi bizlere kutlanacak bir gençlik bırakmamıştır. Fakat eşit, özgür, laik ve bağımsız bir ülkeyi kuracak olan da yine gençliğin birleşik ve örgütlü mücadelesi olacaktır. 19 Mayıs 1919'da başlayan bağımsızlık mücadelesinin bugünkü yansıması ülkemiz topraklarında "Hayırsever monarşi" isteyenlerdir. Bu anlayışı yenecek olan güç tam bağımsız Türkiye mücadelemizdir.

Yaşasın mücadelemiz, yaşasın tam bağımsız Türkiye!"