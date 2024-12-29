SOL Genç’ten çocuklara yeni yıl armağanı

SOL Genç, "Umut bir çocuğun gülüşünde" diyerek başladıkları ve Bahadır Grammeşin'in anısını yaşatmak için düzenledikleri etkinliğin 9'uncusunu gerçekleştirdi.

İstanbul Kadıköy’de 9 yıl önce kadına yönelik tacizi engellemeye çalışırken çetelerce öldürülen Bahadır Grammeşin adına dağıtılan armağanlar, bu yıl da İzmir'in Gültepe semtinde çocuklara ulaştırıldı.Çocuklara ulaşmak amacıyla sokak sokak, ev ev gezilerek dağıtılan hediye paketleri, çocukların yeni yılda da yüzlerini güldürdü.

“BAHADIR’IN DÜŞLERİNİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

SOL Genç tarafından gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bahadır Grammeşin konuşamaz denen çocuklara şarkılar söyleten, okumayı öğrenemez denen çocuklara kitaplar şiirler okutan bir öğretmendi. Eşitsizliklere, haksızlıklara karsı her daim ezilenlerin yanında olan Bahadır Grammeşin'in adı Türkiye’nin bambaşka yerlerinde çocuk parklarında, kütüphanelerde, yılbaşında kitabı olmayan bir çocuğa ulaşan kitapta yaşamaya devam edecek. Bizler Bahadır Grammeşin'in düşlediği dünyanın peşinde onun mücadelesini sürdürmek için yine sokaklardayız, Bahadır'ın en sevdiği kişiler olan çocuklara onun düşlerini anlatmaya devam edeceğiz.”