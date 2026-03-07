SOL Genç’ten ev hapsine tepki: Laikliği savunmak suç değil

Atahan UĞUR

İstanbul Sefaköy’de “Şeriata, faşizme, karanlığa karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet” yazılı pankart astıkları gerekçesiyle üç SOL Genç üyesine ev hapsi verilmesine tepkiler sürüyor. Arkadaşlarının 1 aydır ev hapsinde tutulmasına tepki gösteren SOL Genç üyeleri, İstanbul Kadıköy’de bir araya geldi. Düzenlenen eylemde, laikliği savunmanın suç olmadığı ve “laik, devrimci, demokratik cumhuriyet” fikrinin yargılanamayacağı vurgulandı.

SOL Genç üyeleri, şeriat ve faşizm tehdidine karşı laikliği savunmanın memleketin geleceğine sahip çıkma mücadelesi olduğunu belirterek verilen ev hapsi kararlarının hukuksuz olduğunu ifade etti. Eylemde, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve ev hapsindeki gençlerin özgürlüklerine kavuşması talep edildi.

SÜRÜKLEMEK İSTEDİKLERİ KARANLIĞI BİLİYORUZ

Baskı ve yıldırma politikalarının gençliğin mücadelesini durduramayacağı belirtilen açıklamada, “3 arkadaşımız ülkemizin sürüklenmek istediği Ortadoğu bataklığına karşı ses çıkardıkları için cezalandırılmak isteniyor. Bu hukuksuzluklar, haklarımıza ve geleceğimize yapılan saldırılardan sadece biri. Bizler ülkemizin sürüklenmek istendiği karanlığı da bunun nedenlerini de çok iyi biliyoruz” denildi.

Açıklamada “Ülkemiz gerici tek adam rejimi eliyle adım adım Ortadoğu'nun gerici bataklığına sürüklenmektedir” ifadeleri kullanılan açıklamada, ABD ve İsrail planları etrafında Ortadoğu halkları "Talibanlaştırılmak" istenildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, “Türkiye de bu doğrultuda Cumhuriyet’in bütün kazanımlarının tasfiye edildiği, muhalefetsiz etnik ve mezhepsel kimliklere dayalı yeni bir şekillenişe sürükleniyor. ‘Osmanlı Milletler Sistemine dönüş’ söylemleriyle artık niyetini saklama ihtiyacı bile hissetmeyen emperyalist haydutluğa karşı ses çıkarıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

SARAY REJİMİNE KARŞI GELECEĞİMİZİ SAVUNACAĞIZ

Eğitimin çeşitli kademelerinde gerçekleştirilen gerici uygulamalara dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu emperyalist projenin ülkemizdeki yansıması laik eğitimin, laik kamusal hayatın tümüyle ortadan kaldırılması girişimi oluyor. ÇEDES protokolleriyle, gerici müfredatlarla, "ahilik" adı altında din araçsallaştırılarak sıra arkadaşlarımız MESEM'lerde hayatını kaybediyor. Laik eğitimin kökü kazınmaya çalışılırken yandaş idarecilerin öğrencilere baskılarıyla her gün yeni skandallar ortaya çıkıyor. Bakanların, patronların, milletvekillerinin çocukları yurt dışında laik, karma eğitimin olduğu en pahalı okullarda, üniversitelerde okurken, bizlere eşitsizlik, geleceksizlik dayatılıyor. Hacettepe'de arkadaşlarımız eşit, özerk, demokratik bir üniversite ve geleceğimize sahip çıkma mücadelesi verdikleri için 3 yıla varan uzaklaştırma cezalarıyla susturulmaya çalışılıyor.”

Laiklik pankartı astıkları gerekçesiyle ev hapsinde tutulan arkadaşlarının derhal özgürlüklerine kavuşması gerektiğini ifade eden SOL Genç üyeleri son olarak şunları söyledi:

“Bu karanlığa teslim olmayan, mücadeleyi büyüten herkese ise Siyasal İslamcı rejimin saldırıları bitmiyor. SOL Genç olarak bizim de imzacısı olduğumuz "Laikliği Savunuyoruz!" bildirisi hakkında soruşturma başlatılırken gerici provokasyonların önü açılıyor. 3 arkadaşımız ise yapılan tüm itirazlara rağmen 1 aydır hâlâ ev hapsinde. Arkadaşlarımızın yanındayız. Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşana kadar mücadelemizi büyüteceğiz. Saray rejimine ve onun saldırılarına karşı haklarımızı ve geleceğimizi savunmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz: Laik, demokratik ve özgür bir ülkeyi vermeyecekler, alacağız!”