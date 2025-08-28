SOL Genç’ten gençlik kampına çağrı: "Söz Bizim, Gelecek Bizim!"

SOL Genç, yaz boyunca sürdürdüğü etkinliklerin ardından 29 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Balıkesir Zeytinli’de gençlik kampı düzenleyecek. Kamp boyunca çeşitli atölyeler, söyleşiler, forumlar, dayanışma çalışmaları ve turnuvalar yapılacak. Kampın finalinde ise sahneye Bulutsuzluk Özlemi çıkacak. Gençler, konserin öncesinde 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da Balıkesir Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda “Doğa, yaşam ve memleket için söz bizim, gelecek bizim!” sloganıyla miting düzenleyecek.

SOL Genç tarafından kampa dair yapılan açıklamada ise “Şimdi tam zamanı bir adım öne atılmanın, tam zamanı gençliğin birleşik mücadelesini örmenin, tam zamanı geleceğe umutla bakmanın. Gençliğin birleşik devrimci mücadelesini büyütmek ve birleşik öğrenci hareketini kurma yolunda bu kampta bütün arkadaşlarımızla birlikte Dostların arasında, Güneşin sofrasında buluşalım!” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan kampta düzenlenecek atölye ve söyleşilerin açıklanan listesi ise şöyle:

- Sosyal İletişim Atölyesi

- Müzikli Tarih Atölyesi

- Toplumsal Hareketler Atölyesi

- Döviz ve Kolaj Atölyesi

- Bilimsel Düşünce ve Aydınlanma Atölyesi

- Gazetecilik Atölyesi

- 19 Mart ve Gençlik Hareketi Söyleşisi

- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Söyleşisi

- Fotoğrafçılık Atölyesi

- Dev-Genç’ten Bugüne Gençlik Mücadelesi Söyleşisi

Kampta ayrıca bilgi yarışmaları, film gösterimleri, sokak tiyatrosu, yaratıcı drama ve voleybol turnuvaları da yer alacak.