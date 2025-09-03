SOL Genç’ten ‘Söz bizim gelecek bizim’ mitingine çağrı: Birleşik öğrenci hareketi için ileri

Haber Merkezi

SOL Genç, bir haftadır Balıkesir Zeytinli’de gerçekleştirdiği gençlik kampının ardından ülkenin dört bir yanından gelen gençlerle 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da Edremit’te bulunan Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda miting gerçekleştirecek. “Doğa, Yaşam ve Memleket için Söz Bizim Gelecek Bizim” şiarıyla yapılacak mitingde gençler, tek adam düzenine ve onun yarattığı yıkıma karşı mücadele çağrısı yapacak. Mitingin ardından Bulutsuzluk Özlemi konseri gerçekleştirilecek.

Bir haftadır Zeytinli’de gerçekleştirilen Gençliğin Yaz Kampı’nda bir araya gelen gençler miting öncesi BirGün’e konuştu. SOL Genç İstanbul’dan Yiğit Aydın, “Yurdun dört bir yanında mücadele eden, barikatları aşan gençlerle kampta bir araya geldik. Amacımız ülkenin farklı illerinden gelen gençlerle ortak bir siyaset üretmek ve SOL Genç’in yeni dönem siyasetini örgütlemek” dedi.

Aydın, şöyle konuştu: “Yerel sorunlara değinen bir planlama yapmamız gerektiğini de düşündük ve Balıkesir halkının ve gençlerin sorunlarına değinen bir miting örgütlemeyi öngördük. Mitingte kampımızdan çıkan bizlere; barınamayan, işsiz olan, çalışmak zorunda kalan öğrenciler katılacak. Saat 6’da Akçay’da tüm arkadaşlarımızla beraber buluşacağız ve en güçlü kortejimizle, yurttaşlarla beraber Akçay Cumhuriyet Meydanı’na yürüyeceğiz.”

GELECEK BİZİM

SOL Genç Balıkesir’den Ahmet Bozay da “Yolsuzluk, yağma, talan, rant, doğa katliamı, kadın cinayetleri, iş cinayetleri. Düzenin halka dayattığı yaşam bunlardan ibaret. 19 Mart’tan itibaren gençliğin yükselttiği mücadele işte bu yaşamın kökünden sarsılabileceğini bir kez daha gösterdi. Bugün de düzen sınırlarına sığmayan irademizi Kazdağları’nın eteklerinde mitingimizde bir kez daha haykıracağız” şeklinde konuştu.

“Meclise, seçimlere, kirli pazarlıklara sıkıştırılan siyasete karşı Kazdağları’nda direnen köylülerin ayak izlerini takip edeceğiz” ifadelerini kullanan Bozay, “Umudumuz ve öfkemizle bir aradayız” diye konuştu.

SOL Genç İzmir’den Dicle Duru Elmacı ise, “Geçtiğimiz günlerde öğrencileri umutsuzluk ve öfke dolduran sahte diploma skandalları, çeşitli sektörlerde kadınların yaşadıkları tacizleri kızkardeşlik gücüne dayanarak ifşa etmesi, yaşadığımız ekonomik çöküş ve daha onlarcasına karşı; gençleri geleceksizliğe ve umutsuzluğa sürükleyen problemlere karşı birlikte dimdik ayaktayız. 19 Mart sürecinde öğrendiğimiz pratiklerle içimizdeki öfkeyi diri tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

SÖZÜMÜZ VAR

Son olarak SOL Genç Ankara’dan Evrim Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “19 Mart sürecinde kendi okulunda boykot örgütleyen, barikatları yıkan, okulunda ve ülkesinde daha iyi, daha eşit bir yaşam için bir araya gelen gençleri yeniden buluşturmak ve önümüzdeki dönemde aynı iradeyi yeniden taşımak için bu mitingi düzenliyoruz. Amacımız, gençleri daha eşit, daha özgür bir gelecek için mücadeleyi bir adım daha öteye taşımaktır. Ekolojik mücadeleden gençlik mücadelesine, kadın mücadelesine kadar her yere dair bir sözümüz var. Bu nedenle bu alanlarda da sözümüzü söylememiz ihtiyaç haline geliyor. Mitingin ana sözü de bu: ‘Doğa, memleket ve yaşam için; söz bizim, gelecek bizim.’”