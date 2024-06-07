soL Haber yazarı Kadir Sev hayatını kaybetti
soL Haber yazarı Kadir Sev, geçirdiği bir ameliyatın ardından yaşamını yitirdi.
Yazar Kadir Sev, yaşamını yitirdi.
soL Haber yazarı Sev, geçirdiği bir operasyon sonrası tedavi altına alındı.
Sev, tedavisi sürerken yaşamını yitirdi.
Kadir Sev’in cenaze programına ilişkin bilgiler henüz duyurulmadı.
KADİR SEV KİMDİR?
Sev, 3 Ağustos 1948'de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde ekonomi mezunu olan Kadir Sev aynı zamanda Ankaralı’ydı.
Sayıştay Denetçiliği görevinin ardından Devlet Denetleme Kurulu’nda 2001-2007 arasında görev yaptı. Türkiye Komünist Parti'de (TKP) Danışma Kurulu Üyeliği dahil çeşitli görevlerde bulundu.