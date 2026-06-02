Sol, hesabı ikinci turda görecek

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Amerikan emperyalizminin “arka bahçe”deki seçim süreçlerine müdahaleleri devam ederken Kolombiya’da da tartışmalı sonuçlar ortaya çıktı.

Washington’ın emperyal politikalarına cephe alan liderlerin başında gelen Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’nun desteklediği solun adayı Iván Cepeda ile Trump’ın müttefiki popülist sağcı Aberaldo de la Espriella ikinci tura kaldı. Ülkenin geleceğini belirleyecek seçimin ilk turunda Vatan Savunucuları Hareketi'nin adayı Espriella oyların yüzde 43,62'sini, iktidardaki Tarihsel İttifak'ın adayı Cepeda ise yüzde 41,13’ünü aldı.

MERKEZDEN AŞIRI SAĞA DESTEK

Eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe’nin liderliğini yaptığı Demokratik Merkez’in adayı Paloma Valencia yüzde 6,86 oy alarak üçüncü sırada kaldı. Eski Vali Sergio Fajardo yüzde 4,20, Sistemi Yıkmak Hareketi'nin adayı Raul Santiago Botero ise yüzde 0,95 oranında oy aldı.

En yüksek oyu alan Espriella ve Cepeda, 21 Haziran’da yapılacak ikinci turda yeni cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Valencia ikinci turda Espriella’ya desteğini açıkladı. Petro’nun desteklediği Cepeda ikinci turdan geniş toplumsal kesimlerin desteğine muhtaç.

TRUMP'IN KAPLAN'I SAHADA

Kendisine 'Kaplan' diyen, kendini siyasi normları yıkan bir sistem dışı aday olarak tanıtan, Trump yanlısı avukat, şarkıcı ve giyim markası sahibi 47 yaşındaki de la Espriella kıta genelindeki son popülist sağcı liderler kervanına katılmaya yakın. Kolombiya solu ikinci turda solcu senatör Cepeda için seferber oldu. Cepeda FARC gibi Marksist gerilla gruplarıyla barış anlaşmaları yapan heyetteki isimlerden birisi. Pazar günkü oylamaya giden süreçte anketlerde sürekli önde görünüyordu, ancak seçime haftalar kala de la Espriella, silahlı gruplara sert müdahale etme vaadiyle hızla destek topladı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin çetelere savaş açan politikasını taklit etti.

Cepeda ikinci turda 'faşist aşırı sağı' yenilgiye uğratacağına söz vererek rakibini mafya liderleri ve plütokratlarla ilişkilendirdi.

BÖLGEDE SOL İSTEMİYOR

Trump yönetiminin onlarca yıldır hiçbir ABD hükümetinin olmadığı kadar Latin Amerika'da saldırgan bir rol üstlenerek baskı uyguladığı bir dönemde gerçekleşti. Donald Trump yönetimi Şili, Arjantin, Honduras’ta olduğu üzere Kolombiya seçimine de doğrudan müdahil oldu. Solcu, ilerici isimlere karşı sağcı, muhafazakâr isimleri destekleyen, seçim süreçlerine müdahale eden ABD, kimi zaman ekonomik kimi destek zaman da siyasi tehditlerle kendi müttefiki adayların sandıktan çıkması için çalışıyor.

Washington Atjantin’de aşırı sağcı Milei’nin kazanması için 40 milyar dolarlık ekonomik şantajda bulunmuştu. Şili’de faşist diktatör Pinochet hayranı aşırı sağcı José Antonio Kast’ın seçilmesi için her türlü yola başvurdu.

Solcu lider Petro, açıklanan ön sayım sonuçlarını kabul etmediğini duyurdu. Seçim sistemine müdahale edildiğini, seçmen kayıtlarında usulsüzlükler bulunduğunu ve yabancı aktörlerin seçim sonuçlarıyla oynadığını öne süren Petro, yalnızca yargıçların denetiminde yürütülen resmi sayım sürecinin sonunda açıklanacak sonuçları tanıyacağını söyledi.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının sonuçlarının hukuki bağlayıcılığı bulunmadığını vurgulayan Petro, şu ifadeleri kullandı: "Sayım ve resmi döküm yazılımlarının algoritmalarının sabit kalması gerekirken, son bir hafta içinde üç kez değiştirildi ve resmi seçmen kütüğünde yer almayan 800 bin kişinin kimlik bilgileri sisteme eklendi. Şu anda biri resmi, diğeri ise Bautista kardeşlerin yazılımında bulunan ve 800 bin ek kişiyi içeren olmak üzere iki ayrı seçmen kütüğü bulunmaktadır. İtiraz edilen sandıklar, yüz binlerce oyun gerçekte oy kullanan seçmen olmaksızın sisteme eklendiğini göstermektedir."

Petro'nun suçladığı "Bautista kardeşler"in seçim lojistiği, oy sayım sistemleri, pasaport ve kimlik üretimi gibi kamu ihalelerini üstlenen Thomas Greg ve Sons şirketinin sahipleri Camilo Bautista Palacios ve kardeşler.

FAŞİST DİKTATÖRÜN MİRASÇISI FUJİMORİ’YE HAYIR

Bir diğer Latin Amerika ülkesi Peru’da ise ikinci tur seçimler haftaya yapılacak. 12 Nisan’daki seçimin ilk turundan sağcı Keiko Fujimori %17,17 oy oranı ile yarışı ilk sırada tamamladı. Solcu aday Roberto Sanchez ise yüzde 12 oy oranıyla ikinci oldu. Seçimin ikinci turu 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Fujimori anketlere göre önde görünüyor. Perulular ülkeyi 1990 ile 2001 yılları arasında demir yumrukla yöneten ve ülkede aşırı sağcı politikalar "Fujimorizm" uygulayan Alberto Fujimori’nin kızı olan Keiko Fujimori’ye karşı protestolar yapıyor. Babası Alberto Fujimori, insanlığa karşı suçlardan 126 yıl hapis cezasına çarptırılan Keiko Fujimori’yi istemeyen Perulular, “bir daha asla” diyor. Ultra liberal politikalar (Fujişok) uygulayan, Aydınlık Yol ve Tupac Amaru gibi solcu gerilla örgütleriyle mücadele adı altında otoriter ve baskıcı bir rejim kuran Fujimori, yolsuzluk yapmaktan yıllarca cezaevinde kaldı. İlerleyen yaşı ve hastalığı nedeniyle özel afla cezaevinde çıkarılan Alberto Fujimori 2024’te ölmüştü.

AÇIK ABD MÜDAHALESİ

Latin Amerika uzmanı Dr. Ertan Erol: Peru’da seçim gözlemcileri ekiplerinin liderliği ABD büyükelçisinde. Fujimori karşıtlarının da sokak gösterileri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Fujimori anketlerde ilk kez rakibini geçti. Asıl ABD’nin açık müdahalesi Kolombiya’da oldu. Seçimden önce Cumhuriyetçiler sağcı Espriella’yı desteklediklerini ilan etti. Seçim sonuçları anketlerden farklı çıktı. İlk turda sol aday Ivan Cepeda’nın birinci çıkacağı bekleniyordu. Ama aşırı sağ birinci bitirdi ilk turu. Üçüncü sıradaki Uribe’ci aday da şimdiden desteğini Abelardo’ya ilan etti.