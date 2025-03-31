SOL Hukuk 'Hukuki Bilgilendirme Ağı' kurulduğunu açıkladı

Saray rejimine karşı ayağa kalkan yurttaşlara karşı başlatılan operasyonlar sonrası SOL Hukuk, gözaltına alınan ve tutuklanan gençler için “Hukuki Bilgilendirme Ağı” kurulduğunu açıkladı.

Gençlere yönelik operasyonların ardından tutuklanan gençlerin aileleri tarafından kurulan “Anne Baba Dayanışma Ağı”’nın ardından SOL Hukuk da gençlerle, gençlerin anne babalarıyla dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada, “Öğrencilere yönelik hukuksuzluklar karşısında “Anne Baba Dayanışma Ağı” ile dayanışma göstererek öğrencilerle ve aileleriyle Hukuki Bilgilendirme Ağı oluşturuyoruz. Avukat meslektaşlarımızı dayanışma ağımıza katılmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı.