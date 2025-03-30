SOL Hukuk: Kötü muameleye maruz kalan öğrencilerin koğuşları değiştirilsin

SOL Hukuk, Silivri Cezaevi'nde bulunan öğrencilerin, "koğuş ağaları"nın kendilerine kötü muamelede bulunduklarını bildirdiklerini aktardı ve gençlerin koğuşlarının değiştirilmesini talep etti. Açıklamada, "Öğrencilerin taleplerinin takipçisiyiz" denildi.

SOL Hukuk, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Silivri Cezaevinde 3 No'lu B1 koğuşunda kalan öğrenciler; "koğuş ağaları"nın kendilerine kötü muamelede bulunduklarını ilettiler.

Öğrenciler, başka bir koğuşa alınmayı bekliyorlar. Adalet Bakanlığı'nın ivedilikle adım atmasını bekliyoruz.

Öğrencilerin taleplerinin takipçisiyiz."