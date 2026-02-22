Sol Kültür Denizli Korosu ilk konserini verdi: “Anadolu’dan Ezgiler” konserine büyük ilgi

Denizli Sol Kültür Fakir Baykurt Kitaplığı’nın düzenlediği “Anadolu’dan Ezgiler” konseri, Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda verilen konser, bin kişilik salonu dolduran seyirciyle büyük ilgi topladı. Şef Kemal Kocamanoğlu yönetimindeki Sol Kültür Korosu’na Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı orkestrası koroya eşlik etti.

KONSERE YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, siyasi parti temsilcileri, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri katıldı. Salonun tamamen dolması, Denizli’de kültür ve sanat etkinliklerine olan ilgiyi bir kez daha gösterdi.

AÇILIŞ KONUŞMASINI YASİN AKTAŞ YAPTI

Konserin açılış konuşmasını Denizli Sol Kültür Sözcüsü Yasin Aktaş gerçekleştirdi. Aktaş konuşmasına, konserin gerçekleşmesinde katkıları olan başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’ na, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a, Kültür Sanat Daire Başkanı Mehmet Selçuk’a, Konservatuvar Şube Müdürü Hakan Eyiden’e teşekkür ederek başladı.

DÖRT YILLIK BİR HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Yasin Aktaş, Denizli Sol Kültür Fakir Baykurt Kitaplığı’nın yaklaşık dört yıl önce küçük bir hayal olarak başladığını belirtti. “Büyük imkânlarımız yoktu. Ama yan yana durma irademiz vardı. ‘Kentin atardamarında değil, kılcallarında olmalıyız’ diyerek bir kıyıda kalmış bir buluşma zemini kurmayı hayal ettik” ifadelerini kullandı. Duvarlardan ziyade ilişkilere dayalı bir zemin oluşturduklarını vurguladı.

ÇOCUKLARDAN EMEKLİLERE HERKESİN SESİ OLDU

Aktaş, geçtiği dört yıl boyunca çocukların, emeklilerin ve kadınların sesinin eksik olmadığını ifade etti. Sol Kültür’de hayatın atölyelerle aktığını, çocuk atölyelerinde hayal kurulduğunu, deneyler ve resimler yapıldığını, kitaplarla tanışıldığını anlattı. Okuma atölyelerinde metinlerin birlikte okunduğunu, üzerine konuşulduğunu ve soruların çoğaldığını belirtti. Belgesel gösterimlerinin tartışma atölyesine dönüştüğünü, panel ve söyleşilerde dinleyenlerin de söz aldığını ekledi.

KÜLTÜR ÜRETİLEN BİR ALAN OLARAK GÖRÜLDÜ

“Biz kültürü seyredilen değil, üretilen bir alan olarak gördük” diyen Aktaş, Sol Kültür’ün bir program listesi olmadığını, birlikte öğrenme, üretme ve düşünme atölyesi haline geldiğini söyledi. Zamanla yan yana durmanın, birbirini dinlemenin ve zor zamanlarda geri çekilmemenin alışkanlığına dönüştüğünü ifade etti. Bugün salonda bulunan herkesin katkı, emek ve sözünün bu yolun parçası olduğunu vurguladı.

ZOR ZAMANLARDA YAN YANA DURMAK DEĞER KAZANDI

Aktaş, toplumsal hayata baskının arttığı, farklı olmanın zorlaştığı, söz söylemenin bedelinin büyüdüğü, laikliğe yönelik saldırıların yükseldiği bir dönemden geçildiğini belirterek, “Kültürün daraltıldığı, sanatın sınırlandığı, festivallerin ve konserlerin iptal edildiği, gençlerin hayallerinin küçültülmeye çalışıldığı, kadınların hayatına müdahale edildiği bir atmosferde yan yana durmanın başlı başına bir değer hâline geliyor. Böyle zamanlarda özgürlük büyük cümlelerle değil, ısrarlı pratiklerle kendini gösterir" diye konuştu.

GÜNDELİK HAYATI KORUMA ÇABASI

Bir çocuğun hayal kurabilmesi, bir gencin düşüncesini saklamadan ifade edebilmesi ve kadınların kendi sözünü, varlığını ve iradesini ortaya koyabilmesi gibi gündelik ama hayati alanların korunmasının önemine dikkat çeken Aktaş, Sol Kültür’ün tam da bu alanı koruma çabası olduğunu dile getirdi. Konuşmasını, başta Fakir Baykurt olmak üzere aydınlanma mücadelesinin neferlerini saygıyla andı.

BAŞKANLARDAN SOL KÜLTÜR ÇALIŞMASINA ÖVGÜ

Konserde selamlama konuşması yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Sol Kültür Fakir Baykurt Kitaplığı’nın kendi ilçesinde olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sol Kültür geçmişte Halkevleri’nin yapmaya çalıştığı gibi mahalelerde toplumla kucaklaşmanın bir aracı hale geldi. Çocuklara, kadınlara yönelik atölye çalışmalarının yürütüldüğü bu tür merkezleri çoğaltmamız gerekiyor. Sol Kültür Fakir Baykurt Kitaplığı’na desteklerimiz bundan sonrada sürecek" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım da konuşmasında, sol kültürün toplumun her kesimine nüfus etmesi gerektiğini belirterek, “Sol kültürü unuttuk hatırlamalı ve daha çok öne çıkarmalıyız ve birbirimize destek olmalıyız. Sol kültür çalışmasını yürüten ve bu konseri bugün bizlere sunan her kese teşekkür ediyorum" dedi.