SOL Kültür ve DSD'den Merkezefendi'de dayanışma kahvaltısı

Devrimci Sendikal Dayanışma (DSD) ve Merkezefendi SOL Kültür’ün birlikte düzenlediği kahvaltı Kır Çiçeği tesislerinde gerçekleştirildi. Dayanışma kahvaltısına Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, BirGün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın, SOL Parti Meclis Üyesi Sercan Dede ve çok sayıda davetli katıldı.

“BU DEĞİŞİMİN OLACAĞINA İNANIYORUM”

Dayanışma kahvaltısında konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan değişimin olacağına vurgu yaparak, “Çok çalışmamız gerekiyor. Sorumluluğumun farkındayım. Gelecek nesillere, çocuklarımıza daha iyi bir Türkiye bırakmak için elbirliği içinde olmak zamanıdır. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Ben bu değişimin olacağına inanıyor ve güveniyorum. Bu değişim gençlerden başlayarak, kadınlarla ve sizlerin bizlerin katkısıyla olacak. Bu aileyi her geçen gün büyütmeliyiz. 2019’da göreve başladığımdan 2024’e baktığımda, bu inanmışlığın arttığını görüyorum. Bu durum beni de çok umutlandırıyor. Aydınlık ve güzel bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız ve sonucun güzel olacağını düşünüyorum” dedi.

“AYDINLIĞA, GELECEĞE VE DEVRİMCİLİĞE SAHİP ÇIKTILAR”

BirGün Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın’da ülkenin karanlık bir dönemden geçtiğini, 14-28 Mayıs seçimlerinde halkın umudunun ciddi anlamda kırıldığını belirterek, şöyle konuştu: “Başta 78 kuşağının devrimcileri şimdiki emekliler ilk sokağa çıktı. Sonra köylüler itiraz etti, gençler ufak ufak yandan bir şeyler yapmaya çalıştı ve kadınlar yine her zaman ki gibi direngendi. Aydınlığa, geleceğe ve devrimciliğe sahip çıktılar. 14-28 mayıs seçimlerinin kötü atmosferini Türkiye’nin üzerinden attılar.

Şimdi geldiğimiz nokta itibari ile Türkiye toplumu önemli bir deneyim geçirdi. Önemli bir direniş gösterdi ve AKP rejiminin mutlak tahakkümünü engelledi. Bir anlamıyla dur dedi. 31 Mart seçiminin ardından güçlendirici hamleleri hep birlikte yapabilirdik. Orada biraz zayıf kaldığımızı itiraf etmeliyiz. 31 Mart seçiminin iktidara karşı esen rüzgarını bütün muhalefet çok fazla arkasına alamadı. Halkın gösterdiği irade kadar güçlü bir irade göstererek yelkenlerini o rüzgara açamadı. Rejim başka düzeylerde kendini tahkim etmeye, nefes almaya ve bir hamle yapmaya vakit buldu."

“BİRLEŞİK DEVRİMCİ MÜCADELEYE İHTİYACIMIZ VAR”

Aydın, seçim siyasetinin toplumsal direnç noktalarını zayıflattığını belirterek, “Seçim siyaseti örgütlü olan, örgütsel mücadeleden gelen toplumsal halk kesimlerini birer izleyici ve seçmen haline getirdi. Bugün bu durumun tam tersine ihtiyacımız var. İktidarıyla muhalefetiyle siyasetin üst tarafı tıkanmış, aşağısı ise çok ciddi bir zorluk yaşıyor. Türkiye’nin yüzde 80’i yaşamından memnun değil. Değişim istiyor, değişim talep ediyor. Ama buna uygun bir siyasi yatak bulamıyor. Olduğu yerde bir çeşit çırpınıyor. Çok ciddi öfke ve toplumsal kabarış var. Şimdi bizim, güçlü sendikalara, güçlü kadın ve gençlik örgütlerine ve güçlü ekoloji örgütlerine ihtiyacımız var. Yani sadece işi meclise kilitleyen ve oradan bir siyasal söyleme sığdıran bir anlayışa değil, toplumun her kesimin örgütlendiği ve oradan taleplerini yükselttiği ve bunu da belli düzeyde birleştirdiği bir noktaya birleşik devrimci mücadeleye ihtiyacı var” diye konuştu.