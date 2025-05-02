SOL Parti: 1 Mayıs 2025 birleşik bir halk muhalefetinin yeni bir adımı oldu
SOL Parti'den yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2025 birleşik bir halk muhalefetinin yeni bir adımı oldu" denildi. Gençlere vurgu yapılan açıklamada, "Geleceğin eşitlik, geleceğin özgürlük, geleceğin adalet, geleceğin mutlu ve aydınlık olduğunun en büyük göstergesi de gençlerin gelecek yürüyüşü oldu" ifadeleri kullanıldı.
SOL Parti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hakkında yazılı açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2025 birleşik bir halk muhalefetinin yeni bir adımı oldu. 19 Mart darbesine karşı birleşen herkes kendi talepleriyle 1 Mayıs meydanlarında buluştu. 2025 1 Mayıs’ı aynı zamanda bir gençlik akının mecrası oldu… Geleceği için direnin gençler, birleşip çoğalarak 1 Mayıs meydanlarını doldurdular…" denildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Zombileşmiş Saray rejiminin yenilgiye mahkum olduğunun; geleceğin eşitlik, geleceğin özgürlük, geleceğin adalet, geleceğin mutlu ve aydınlık olduğunun en büyük göstergesi de gençlerin gelecek yürüyüşü oldu."
"İnsanca bir yaşam isteyen işçileri, köylüleri, emeklileriyle tüm emekçilerin; geleceği ve özgürlüğü için birleşen gençleri, kadınlarıyla tüm ezilenlerin 1 Mayıs iradesini bir kez daha selamlıyoruz" vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1 Mayıs'ta 91 meydanda yürüyen SOL Parti, bu mücadeleyi her alanda çoğaltarak; birleşerek ve örgütlenerek ülkenin yarının kurucusu olacaktır. Bu yıldızlı yürüyüşe sen de katıl; bir yıldız daha çoğalsın göğümüzde ve sokaklarımızda..."
⭐Mutlaka Biz Kazanacağız— SOL Parti (@solpartibilgi) May 2, 2025
1 Mayıs 2025 birleşik bir halk muhalefetinin yeni bir adımı oldu.
19 Mart darbesine karşı birleşen herkes kendi talepleriyle 1 Mayıs meydanlarında buluştu.
2025 1 Mayıs’ı aynı zamanda bir gençlik akının mecrası oldu… Geleceği için direnin gençler,… pic.twitter.com/NQpKVCe2b8