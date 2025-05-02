SOL Parti: 1 Mayıs 2025 birleşik bir halk muhalefetinin yeni bir adımı oldu

SOL Parti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hakkında yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "1 Mayıs 2025 birleşik bir halk muhalefetinin yeni bir adımı oldu. 19 Mart darbesine karşı birleşen herkes kendi talepleriyle 1 Mayıs meydanlarında buluştu. 2025 1 Mayıs’ı aynı zamanda bir gençlik akının mecrası oldu… Geleceği için direnin gençler, birleşip çoğalarak 1 Mayıs meydanlarını doldurdular…" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Zombileşmiş Saray rejiminin yenilgiye mahkum olduğunun; geleceğin eşitlik, geleceğin özgürlük, geleceğin adalet, geleceğin mutlu ve aydınlık olduğunun en büyük göstergesi de gençlerin gelecek yürüyüşü oldu."

"İnsanca bir yaşam isteyen işçileri, köylüleri, emeklileriyle tüm emekçilerin; geleceği ve özgürlüğü için birleşen gençleri, kadınlarıyla tüm ezilenlerin 1 Mayıs iradesini bir kez daha selamlıyoruz" vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mayıs'ta 91 meydanda yürüyen SOL Parti, bu mücadeleyi her alanda çoğaltarak; birleşerek ve örgütlenerek ülkenin yarının kurucusu olacaktır. Bu yıldızlı yürüyüşe sen de katıl; bir yıldız daha çoğalsın göğümüzde ve sokaklarımızda..."