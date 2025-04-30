SOL Parti, 1 Mayıs'ta 91 noktada meydanlarda olacak

SOL Parti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hem Türkiye'de hem de yurt dışında 91 noktada meydanlarda olacak.

Buluşmanın adresi İstanbul'da Kadıköy, Ankara'da Ankara Kültür Merkezi (AKM) önü olacak. Parti, İzmir ve Antalya'da ise çok sayıda ilçede sokaklarda olacak.

SOL Parti, Türkiye'deki programların yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya ve İtalya'da da meydanlarda yerini alacak.

SOL Parti'nin 1 Mayıs programları şöyle: