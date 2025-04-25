SOL Parti 1 Mayıs’ta Kadıköy’e çağırdı: Faşizme karşı hep birlikte yürüyelim

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, 1 Mayıs’a ilişkin sosyal medyadan yazılı açıklama yayımladı. “Demokratik Türkiye, insanca yaşam için şimdi Hep beraber 1 Mayıs'ta meydanlara” başlıklı açıklamada 1 Mayıs’ta Kadıköy’de olunacağı bildirildi.

Partiden yapılan açıklama şöyle:

“Haklarımız, özgürlüğümüz ve geleceğimiz için bu karanlık düzeni yıkalım. Tek adama karşı Halkın iktidarını birlikte kuralım!

Tarikat, cemaat ağlarını dağıtalım, şeriat karanlığına karşı laikliği kazanalım!

Eşit, ücretsiz, kamusal hizmetler ve insanca bir yaşam için, bizden çaldıklarını geri alalım!

Bu düzeni değiştirelim. Halkın yönettiği bir ülkeyi hep beraber kuralım.

19 Mart’tan itibaren günlerdir kampüslerden, liselerden, sokaklardan, meydanlardan sürdürdüğümüz mücadelemizi şimdi daha fazla yükseltme, 1 Mayıs'ta alanlara taşıma zamanı.

Gençler, kadınlar, işçiler, emekliler başta olmak üzere tüm yurttaşlarla faşizme karşı geleceğimiz için yürüyeceğiz!

Hep beraber 1 MAYIS'a, hep beraber mücadeleye, hep beraber Kadıköy’de alanlara …”