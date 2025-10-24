SOL Parti: 19 Mart darbe süreci TELE1 ile sürüyor

SOL Parti sosyal medya hesabı X'ten TELE1'e kayyum atanmasına dair tepki gösterdi. "19 Mart’la başlayan darbe süreci Tele 1’e kayyum atamasıyla sürdürülüyor" açıklaması yapan SOL Parti "Merdan Yanardağ ve Tele 1 emekçilerinin özgür sesi, halkın sesi susturulamayacak!" dedi.

SOL Parti'nin açıklaması şöyle:

19 Mart’la başlayan darbe süreci Tele 1’e kayyum atamasıyla sürdürülüyor.

Kayyum rejimi, bu yeni saldırısıyla “casusluk” adı altındaki soruşturmanın amacını net biçimde ortaya koymuştur.

Tele 1’e yönelik bu saldırı özgür basının susturulduğu muhalefetsiz bir siyasal düzen içinde, seçimlerin göstermelik hale geldiği bir rejim kurgusunun parçasıdır.

Bu zorbalıklar toplumun bu rejimden kurtulma iradesini ve kazanma azmini daha da pekiştirecektir.

Her alanda dayanışmanın ve mücadelenin barikatlarında birleşip bu karanlıktan ülkemizi mutlaka kurtaracağız.

Merdan Yanardağ ve Tele 1 emekçilerinin özgür sesi, halkın sesi susturulamayacak!