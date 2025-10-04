SOL Parti 3'üncü Olağan Konferansı: "Toplumdaki direnme gücü yarınların kurucusu olacak"

SOL Parti 3’üncü Olağan Konferansı bugün gerçekleşiyor. Neşet Ertaş kongre merkezinde gerçekleşen konferans oldukça coşkulu başladı. Konferansta ilk olarak devrim mücadelesinde yaşamını yitirenler için saygı duruşuna geçildi.

Saygı duruşunun ardından tartışma başlıklarına geçildi. Konferansın tartışma başlıkları ise “Türkiye'nin yol ayrımında birleşik muhalefet, Toplumsal muhalefet hareketleri, gençlik mücadelesi ve kadın mücadelesi” olarak belirlendi.

"SEÇİMLER GÖSTERMELİK HALE GETİRİLDİ"

Konferansta konuşan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen şunları söyledi: “Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından birisiyle karşı karşıya. Bu kırılma Amerika’nın yeni Ortadoğu düzeni içinde, onun parçası olarak Türkiye’ye dayatılıyor. Dayatılan rejim siyasal İslamcılık temelinde etnik ve mezhepsel ayrımların üzerine kurulu bir gerici rejimdir. Çöküşe sürüklenen AKP ve MHP iktidarı da bu emperyalist planı kendi için bir kurtuluş yolu olarak görerek, tam teslimiyet içinde Trump’ın ipine sarılıyor.

Bu doğrultuda Türkiye seçimlerin de göstermelik hale geldiği bir siyasal düzen içinde Cumhuriyet tarihinin sonu ilan edilmek isteniyor.”

"BÜTÜN MUHALEFET GÜÇLERİ BİRLEŞEREK MÜCADELE ETMELİ"

“Bu emperyalist dayatma ile ülkemizin Büyük Ortadoğu bataklığına saplanmasına engel olmanın yolu bütün muhalefet güçlerinin birleşerek mücadele etmesinden geçiyor” diyen İşleyen şöyle devam etti: “Konferansımız 19 Mart’tan bugüne sokakta yükselen bu birleşik halk mücadelesini ileri taşıma iradesiyle, şimdi bunu daha ileri taşımak için bir başlangıç olacak. Bu rejimle Saray etrafında elitler kümelenmeleri halkın bu rejimden kurtulma iradesinde asla daha büyük değil ve olmaz! SOL Parti her yerde bunu gösterecek birleşik mücadele ve örgütlenmelerin çağrıcısı, bütün gücüyle bunun yaratıcısı olacak; inanıyoruz ki rejimin mezar kazıcısı olacak toplumdaki direnme gücü daha eşit, daha özgür yarınların da kurucusu olacaktır.”

SOL Parti yarın ise “Memleket Buluşmaları” başlığıyla kongresini gerçekleştirecek. İlk günkü tartışmalar tüm üyelerin katıldığı forumlarla tartışmaya açılacak. Ardından ise konferans sonuçlarının da açıklanacağı kitlesel bir eylem düzenlenecek. Parti kongreye ve yürüyüşe rejimden memnun olmayan herkesi davet etti.

SOL Parti kongre ve konferans öncesinde eylül ayından itibaren başlayarak birçok yürüyüş organize etti. "Tek adam rejimine son verme" çağrısı ile gerçekleşen yürüyüşler Zonguldak ve Trabzon’dan başladı. Ardından Ankara, Manisa, Kırklareli, İstanbul ve son olarak da 1 Ekim’de Artvin’de gerçekleşti.