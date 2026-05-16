SOL Parti, ABD Büyükelçiliği önünden seslendi: "Bu memleket bizim"

SOL Parti bugün Ankara'da emperyalizme ve NATO'ya karşı bağımsızlık yürüyüşü gerçekleştirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne yapılan yürüyüşte "ABD defol, bu memleket bizim", "Kahrolsun ABD emperyalizmi", "Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. filoyu unutmayın","Denizlerden Mahir'e bağımsız Türkiye" sloganları atıldı.

"NATO'YU BU ÜLKENİN YURTSEVERLERİ GEREKTİĞİ GİBİ KARŞILAYACAK"

ABD Büyükelçiliği önünde gerçekleşen basın açıklamasında SOL Parti Sözcülerinden İsmail Hakkı Tombul konuştu. Tombul konuşmasında 7-8 Temmuz tarihinde Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi için "NATO’nun temsilcileri Türkiye’ye gelecekmiş. Şimdiden, ABD’nin emrinde, ABD’nin önünde el pençe divan duran tek adam rejimi onları kusursuz ağırlamaya çalışıyor. Ama biliyoruz; gelecekleri varsa görecekleri de var. Onları sadece tek adam değil, bağımsız Türkiye için mücadele eden bu halkın devrimcileri ve bu ülkenin yurtseverleri de gerektiği gibi karşılayacak" dedi.

"BU ÜLKEDE MONARŞİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATILDI"

ABD'nin Türkiye Büyükleçisi Tom Barrack'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalara da değinen Tombul "Tom Barrack, ABD’nin Türkiye Büyükelçisiymiş. Ama oynadığı role bakın. Oynadığı rol, sömürge valiliğidir. Sömürge valisi Tom Barrack, Ortadoğu’ya ve Türkiye’ye bir rejim ithal etmek istiyor, bir rejim biçiyor. Diyor ki: “Hayırlı, hayırsever monarşiler.” Türkiye gibi ülkelerde ancak otoriter ve baskıcı yönetimler istikrar ve başarı sağlayabilir diyor. Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun sömürge valisi Tom Barrack?" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda Türkiye'de yaşayan tüm demokrat ve yurteverlere siyasal islamcı rejime ve emperyalizme karşı birlikte mücade etme çağrısı yapıldı.

"Sömürge valisi Tom Barrack'ı, katil ABD'yi ve dünya halklarının kanını emen NATO'yu ülkemizde istemiyoruz! Bu memleket bizim!" denildi…

Tombul tarafından yapılan açıklama şöyle:

“NATO’nun temsilcileri Türkiye’ye gelecekmiş. Şimdiden, ABD’nin emrinde, ABD’nin önünde el pençe divan duran tek adam rejimi onları kusursuz ağırlamaya çalışıyor. Ama biliyoruz; gelecekleri varsa görecekleri de var. Onları sadece tek adam değil, bağımsız Türkiye için mücadele eden bu halkın devrimcileri ve bu ülkenin yurtseverleri de karşılayacak.

Biz bu emperyalist işgali, bu kan emici Trump’ı ve ABD’yi tanıyoruz. Ortadoğu’ya özgürlük, demokrasi getireceğim dediler. Irak’ta, Libya’da, Suriye’de, İran’da ve on yıllardır Filistin’de milyonlarca insanın kanına girdiler. Biliyoruz ki amaçları bütün bölgenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını sınırsızca sömürmektir. Aynı zamanda siyonist İsrail’in Ortadoğu’daki güvenliğini sağlamaktır. Ama hepimiz bu emperyalist işgale karşı mücadele ettik ve ediyoruz.

Bizim tarihimiz sadece emperyalizmin tarihi ya da sadece Ortadoğu’daki gelişmeler değildir. 1947’den başlayarak Türkiye’deki bütün iktidarlar emperyalizme göbekten bağlı ilişkiler kurmaya başladılar. 1950’lerde ve 60’larda benzer uygulamalar devam etti. 60’lı yılların sonlarında “Tam Bağımsız Türkiye” diye mücadele eden, yürüyüşler yapan Denizlerin, yaşamını bu mücadeleye adayan Mahirlerin ve yoldaşlarını katleden iktidarların arkasında ABD emperyalizmi vardı.

Şimdi de 2000’li yılların başından itibaren bütün bu politikaları sınırsızca uygulamak için rejimi değiştirmek istiyorlar. Siyasetin ve ülkenin paranın emrine sınırsızca sunulması için siyasal İslamcı bir rejim kurmak istediler. Ülkemizi de mezhepçi bir tek adam rejimiyle yönetmek istediler. Biliyoruz ki bu rejimin arkasında ABD iktidarı var ama bu rejime isyan eden milyonlar da var.

Tom Barrack, ABD’nin Türkiye Büyükelçisiymiş. Ama oynadığı role bakın. Oynadığı rol, sömürge valiliğidir. Sömürge valisi Tom Barrack, Ortadoğu’ya ve Türkiye’ye bir rejim ithal etmek istiyor, bir rejim biçiyor. Diyor ki: “Hayırlı, hayırsever monarşiler.” Türkiye gibi ülkelerde ancak otoriter ve baskıcı yönetimler istikrar ve başarı sağlayabilir diyor. Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun sömürge valisi Tom Barrack?

Bu ülkenin tek adam rejiminin ve yandaşlarının unuttuğu bir şey var: Bu ülkede 100 yıl önce emperyalist işgale karşı mücadele edildi ve aynı zamanda monarşi de tarihin çöplüğüne atıldı.

Altıncı Filo Türkiye’ye geldiğinde Denizler ve arkadaşları onları denize dökerken, bugünün siyasal İslamcıları Altıncı Filo’yu kıble tutup ona karşı namaz kılıyorlardı. Şimdi de Tom Barrack diyor ki: “Türkiye’nin yönetiminin meşruiyetini biz veriyoruz.” Bugünkü tek adam rejimi ve onun yöneticileri bu açıklamaya gıkını bile çıkaramıyor, itiraz edemiyor. Ama unuttukları bir şey var: Bir ülkenin yönetimi meşruiyetini emperyalistlerden değil, ancak o ülkenin halklarından almalıdır. Bu ülkenin halklarından meşruiyet alamayanlar ABD’den medet umar hale gelirler.

Gelin hep beraber bu saray sevdalılarını, ABD’nin katil Trump’ını ve onun güçlerini, ondan medet uman tek adam rejimini birlikte kovalım. Özgür, bağımsız ve demokratik bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmek için birlikte yola çıkalım, birlikte mücadele edelim.

Biz bu ülkenin yurtseverleri, bu ülkenin devrimcileri, bir yabancı dili öğrenmeye başlarken üç sözcükten başladık diyoruz: Yankee Go Home!”

BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜ İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK

SOL Parti'nin "Saraysız, Saltanatsız, Bağımsız Türkiye" çağrısıyla yaptığı yürüyüşlerin ikincisi yarın İstanbul'da gerçekleşecek.

SOL Parti yarın saat 15.00'te Taksim AKM önünde buluşacak ve ardından Dolmabahçe'ye yürüyecek. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada eyleme çağrı yapıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Çağrımız, tam bağımsız Türkiye yolunda Deniz’in, Mahir’in çağrısıdır. Çağrımız; özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi için emperyalizme karşı mücadele çağrısıdır. Türkiye’nin NATO’nun kanlı pazarlıklarının merkezi haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. 17 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te Taksim AKM önünde buluşuyor, “Saraysız, Saltanatsız, Bağımsız Bir Türkiye” için Dolmabahçe’ye yürüyoruz!"