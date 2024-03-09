SOL Parti adayı Mansuroğlu: Hatay’da sayıları 50’ye ulaşacak taş ocakları deprem riskini tetikleyecek

Hatay Defne’de SOL Parti’den belediye başkan adayı olan Mansuroğlu, Hatay’da sayıları 50’ye ulaşacak taş ocağı yapımlarının dinamitlemelerle bölgedeki deprem riskini tetikleyeceğini söyledi. Temiz suya erişim sorununun da artacağına vurgu yapan Mansuroğlu, "Halk için, halkla birlikte ses olmaya mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depreplerin vurduğu Hatay Defne'de, SOL Parti'den belediye başkanı adayı olan Serbay Mansuroğlu, bölgede yapımları devam eden ve sayılarının 50'ye ulaşması beklenen taş ocaklarının dinamitlemeler nedeniyle deprem riskini tetikleyebileceğini söyledi.

Taş ocaklarının su ihtiyacını yeraltı sularından karşılayan Hatay halkı için susuzluğa neden olabileceğini kaydeden Mansuroğlu, "(Taş ocakları) Temiz suya erişim sorununu artıracak ve oluşacak tozlar su,hava,toprağın zehirlenmesi anlamına gelecek" diye konuştu.

SOL Parti olarak henüz depremin ilk günlerinde toprakları ranta peşkeş çekmeyi amaçlayan Tarihi Çarşı’daki riskli alan/kamulaştırma kararlarına karşı eylemler ve açtıkları davalarla tüm kamulaştırma kararlarına karşı mücadele ettiklerini anımsatan Mansuroğlu, taş ocaklarına karşı da mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Mansuroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat yapma gerekçesiyle Hatay’da sayıları 50’ye ulaşacak taş ocağı yapımı dinamitlemelerle bölgedeki deprem riskini tetikleyecek, su ihtiyacını yeraltı sularından karşılayan Hatay halkı için susuzluğa neden olacak ve temiz suya erişim sorununu artıracak ve oluşacak tozlar su,hava,toprağın zehirlenmesi anlamına gelecek.

SOL Parti olarak daha depremin ilk günlerinde topraklarımızı ranta peşkeş çekmeyi amaçlayan Tarihi Çarşı’mızdaki riskli alan/kamulaştırma kararlarına karşı eylemler,açtığımız davalarla verdiğimiz mücadeleden tüm kamulaştırma kararlarına karşı mücadele ettik. Geçtiğimiz günlerde Hancağız’da en az 30 bin zeytin ağacını yok edecek,Hancağız’ın zeytinliklerini, toprağını, kültürünü,doğal dokusunu ranta açacak karara karşı mücadeleden tüm kamulaştırma kararlarına karşı biz vardık.

Taşocağı adımlarına karşı da halk için, halkla birlikte ses olmaya mücadele etmeye devam edeceğiz."