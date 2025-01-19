SOL Parti Almanya Örgütü'nden tepki: AfD faşizm dönemi uygulamalarını hayata geçiriyor

BERLİN

Irkçı parti AfD’nin Almanya’da sahte sınır dışı biletlerinin göçmenlerin postalarına bırakılmasına tepkiler sürüyor.

SOL Parti Almanya, yaptığı açıklamada, AfD’nin girişimlerini Almanya’daki bir arada yaşama saldırı olarak nitelendirdi.

Mücadele çağrısı yapan SOL Parti Almanya Örgütü'nün açıklamasında, “Son birkaç gündür toplumun geniş bir kesimi tarafından ilgiyle izlenen ırkçı partinin girişimi ne ilk ne de son olacaktır. Faşizm döneminde insanların toplama kamplarına ve sürgüne gönderilmesi için kullanılan bu biletlerin benzerlerini daha önce NPD adlı ırkçı parti, bugün ise AFD adlı suç örgütü kullanmaktadır. Sahte de olsa sınır dışı biletlerinin posta kutularına atılması eylemi sadece göçmenlere ve mültecilere karşı değil, bu aynı zamanda Almanya’daki bir arada huzur ve barış içinde yaşama çabalarına yapılmış bir saldırı olarak görülmelidir. Bu saldırı karşısında korkup sineceğimiz beklentisi boşunadır. Irkçılık ve faşist gelişme karşısında bugüne kadar olduğu gibi tüm demokratik kurum ve kuruluşlarla birlikte her alanda mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadelemiz sadece bu ve benzeri ırkçı partileri hedef alarak değil, bu ırkçı partilerin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlayan koşulların değiştirilmesine dönük olacaktır” ifadeleri yer aldı.

"IRKÇI VE FAŞİST GELİŞMELERİN ÖNÜNE GEÇMEK MÜMKÜN OLMAYACAK"

23 Şubat’ta Almanya’da yapılacak seçimler öncesinde ırkçı partinin kamuoyu yoklamalarında ikinci sıraya kadar yükselmesinin tesadüf olmadığı belirtilen açıklamada, “Yıllar öncesinden başlayan ve kitleleri derinden etkileyen sosyal kısıtlamalar, küreselleşmenin ve pandeminin getirdiği yükler, savaşa ödenen milyarlar büyük bir hayat pahalılığı ve alım gücünün giderek yok olmasını beraberinde getirmektedir. İnsanların hayatını kısıtlayan, insanca yaşamanın giderek zorlaştığı koşullar ırkçı partilerin gelişmesini beraberinde getiriyor. Irkçı ve faşist partiler kitleleri derinden etkileyen bu sorunları çözme iddiasıyla demagojik ve provokatif çıkışlarla ve çok güçlü bir medya desteğiyle toplumu etkileyebiliyorlar. Demokrasi ve özgürlükleri savunma iddiasındaki siyasal partilerin, ırkçı partilere dönük karşıtlık üzerinden yürütmüş oldukları politikalar toplumda bir karşılık görmediği gibi, ırkçı partilerin daha da gündemde kalmasını sağlayabiliyor. Aynı tutumu sürdürdükleri sürece ırkçı ve faşist gelişmelerin önüne geçmek mümkün olmayacaktır. Demokrasi güçleri, yaşanan bu vahim tablo karşısında, yarın çok geç olmadan acilen çözüm odaklı politikalar oluşturmak durumundadır” denildi.