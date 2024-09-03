SOL Parti, Alsancak Limanı'na yürüyecek

İsrail’e yardım etmek üzere yola çıkan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gemisi İzmir’e demirledi.

SOL Parti İzmir İl Örgütü, 3 Eylül Salı (bugün) gemiye tepki için Alsancak Limanı’na yürüme çağrısında bulundu.

SOL Parti’den yapılan çağrıya göre bugün 19’da Alsancak ÖSYM önünde toplanılarak Alsancak Liman’a yürüyüş yapılacak.

SOL Parti İzmir İl Örgütü’nün sosyal medya X hesabından yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi.

“Katil devlet İsrail'e yardım için yola çıkan ABD savaş gemisi, İzmir'e demir attı. Denizlerin bağımsızlık ruhuyla, özgür bir Filistin için, Amerikan savaş gemisine karşı yürüyoruz. 3 Eylül Salı, saat.19.00'da Alsancak ÖSYM önünde buluşup Liman'a yürüyoruz.”